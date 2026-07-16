Γιαμπουσέλε: Φίλησε το σήμα του Παναθηναϊκού

Γιαμπουσέλε: Φίλησε το σήμα του Παναθηναϊκού

Γιώργος Κούβαρης
Γιαμπουσέλε: Φίλησε το σήμα του Παναθηναϊκού
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Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε φίλησε το σήμα του Παναθηναϊκού και έκανε ανάρτηση με τη σχετική φωτογραφία στα social media.

Σε μία ακόμη σπουδαία μεταγραφή προχώρησε ο Παναθηναϊκός. Πρόκειται για τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος την Πέμπτη (16/07) πάτησε Αθήνα, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Ο Γάλλος αποθεώθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού, ενώ στις δηλώσεις του, φάνηκε απόλυτα προετοιμασμένος για αυτή τη νέα πρόκληση, αλλά και ενθουσιασμένος.

Ο Γιαμπουσέλε, φίλησε το σήμα του Παναθηναϊκού και ανέβασε αυτή τη φωτογραφία στα social media.

Δείτε την ανάρτηση του Γιαμπουσέλε

@Photo credits: INTIME
     

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