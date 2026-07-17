Η Ντουμπάι BC συνεχίζει την ενίσχυσή της, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Έλι Οκόμπο.

Υψηλές βλέψεις για τη νέα σεζόν έχει η Ντουμπάι BC, η οποία έχει πλέον στον πάγκο της τον Τσάβι Πασκουάλ. Η ομάδα από τα ΗΑΕ, μετά την απόκτηση του Μπλόσομγκεϊμ, ανακοίνωσε την απόκτηση ενός ακόμη πρώην παίκτη της Μονακό.

Συγκεκριμένα, τη φανέλα της Ντουμπάι BC θα φοράει ο Έλι Οκόμπο, ο οποίος υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο. Την περασμένη σεζόν στη EuroLeague, ο Γάλλος είχε μέσο όρο 11.2 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ ανά 25.3 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της Ντουμπάι BC

«Η Dubai Basketball ανακοίνωσε την απόκτηση του Έλι Οκόμπο, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Γάλλο γκαρντ για πολυετές συμβόλαιο.

Ο 28χρονος άσος μετακομίζει στο Ντουμπάι ως ο εν ενεργεία MVP του γαλλικού πρωταθλήματος, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του τίτλου από τη Μονακό την περασμένη σεζόν.

Ο Οκόμπο αγωνίστηκε στη Μονακό για τέσσερις συνεχόμενες χρονιές (2022-2026), ενώ είχε προηγηθεί μία σεζόν (2021-22) στη Βιλερμπάν (LDLC ASVEL).

Με την προσθήκη του Γάλλου διεθνούς, η Dubai Basketball ενισχύει ακόμη περισσότερο το ρόστερ της ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, συνεχίζοντας τη δημιουργία μιας ιδιαίτερα ανταγωνιστικής ομάδας για τη νέα σεζόν».