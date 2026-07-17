Ντουμπάι BC: Ανακοίνωσε τον Έλι Οκόμπο
Υψηλές βλέψεις για τη νέα σεζόν έχει η Ντουμπάι BC, η οποία έχει πλέον στον πάγκο της τον Τσάβι Πασκουάλ. Η ομάδα από τα ΗΑΕ, μετά την απόκτηση του Μπλόσομγκεϊμ, ανακοίνωσε την απόκτηση ενός ακόμη πρώην παίκτη της Μονακό.
Συγκεκριμένα, τη φανέλα της Ντουμπάι BC θα φοράει ο Έλι Οκόμπο, ο οποίος υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο. Την περασμένη σεζόν στη EuroLeague, ο Γάλλος είχε μέσο όρο 11.2 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ ανά 25.3 λεπτά συμμετοχής.
Η ανακοίνωση της Ντουμπάι BC
«Η Dubai Basketball ανακοίνωσε την απόκτηση του Έλι Οκόμπο, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Γάλλο γκαρντ για πολυετές συμβόλαιο.
Ο 28χρονος άσος μετακομίζει στο Ντουμπάι ως ο εν ενεργεία MVP του γαλλικού πρωταθλήματος, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του τίτλου από τη Μονακό την περασμένη σεζόν.
Ο Οκόμπο αγωνίστηκε στη Μονακό για τέσσερις συνεχόμενες χρονιές (2022-2026), ενώ είχε προηγηθεί μία σεζόν (2021-22) στη Βιλερμπάν (LDLC ASVEL).
Με την προσθήκη του Γάλλου διεθνούς, η Dubai Basketball ενισχύει ακόμη περισσότερο το ρόστερ της ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, συνεχίζοντας τη δημιουργία μιας ιδιαίτερα ανταγωνιστικής ομάδας για τη νέα σεζόν».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.