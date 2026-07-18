Η Ντουμπάι BC έκανε την έκπληξη και απέκτησε τον Αμερικανό γκαρντ, Ντέβιον Μιντζ, ο οποίος αγωνιζόταν στην Γερμανία.

Την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ, Ντέβιον Μιντζ (28χρ., 1.90μ.) ανακοίνωσε η Ντουμπάι BC του Τσάβι Πασκουάλ.

Ο Μιντζ αγωνιζόταν στην Γερμανία με τη φανέλα της Βούρτζμπουργκ, έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα μέτρησε 31 συμμετοχές έχοντας κατά μέσο όρο 16,4 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ήταν ακόμα καλύτερος στα playoffs, όταν και «έγραψε» 15 πόντους, 3,6 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ. Όσον αφορά τα παιχνίδια του BCL, ο Μιντζ είχε 15,6 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ σε 14 αγώνες.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Ντουμπάι BC, ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με την ομάδα ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026/27.