Τι ζητάει από τον πόιντ γκαρντ ο Ομπράντοβιτς και πώς ο Καμπάτσο πληροί τις προδιαγραφές!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αναζητά το τελευταίο κομμάτι του παζλ στην περιφέρεια με τον Φακούντο Καμπάτσο ναι μεν να καλύπτει όσα πρεσβεύει η φιλοσοφία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τη θέση του πόιντ γκαρντ αλλά σε κάθε περίπτωση ο Αργεντινός δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Ρεάλ.

Αν υπάρχει ένας προπονητής που έχει αποδείξει διαχρονικά ότι ο πόιντ γκαρντ είναι η προέκταση του μυαλού του μέσα στο παρκέ, αυτός είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Για τον «Ζοτς», που αναζητά το τελευταίο κομμάτι του παζλ ο ιδανικός άσος δεν είναι απαραίτητα εκείνος που θα σκοράρει περισσότερο, αλλά αυτός που θα ελέγξει τον ρυθμό, θα «διαβάσει» σωστά κάθε κατοχή και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Φακούντο Καμπάτσο μοιάζει να πληροί τις προδιαγραφές που θέτει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την θέση του πόιντ γκαρντ.

Πρώτα απ' όλα, η άμυνά του. Ο Αργεντινός άσος είναι από τους πιο σκληρούς αμυντικούς της Ευρώπης στην περιφέρεια. Παίζει με τεράστια ένταση, πιέζει την μπάλα πολύ σε όλο το γήπεδο και δεν διστάζει να βάλει το σώμα του απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Είναι ο παίκτης που μπορεί να δώσει τον τόνο στην αμυντική λειτουργία μιας ομάδας, κάτι που αποτελεί βασική αρχή στη φιλοσοφία του «Ζοτς».

Παράλληλα, στην οργάνωση του παιχνιδιού λειτουργεί σαν... κομπιούτερ. Σπάνια θα πάρει βιαστικές αποφάσεις, ξέρει πότε πρέπει να επιταχύνει και πότε να κατεβάσει τον ρυθμό, ενώ διαβάζει εξαιρετικά τις αντιδράσεις της άμυνας. Η ικανότητά του να ελέγχει κάθε κατοχή είναι στοιχείο που κάθε προπονητής υψηλού επιπέδου εκτιμά ιδιαίτερα.

Εξίσου σημαντική είναι και η δημιουργία του. Ο Φακούντο Καμπάτσο δεν φτιάχνει απλώς ασίστ. Δημιουργεί προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ολόκληρη η επίθεση. Τόσο για τους ψηλούς (υποδειγματική η συνεργασία του με τον Ταβάρες στη Ρεάλ), όσο και για τους σκόρερ, προκειμένου να εκτελέσουν υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις.

Πρόκειται για έναν παίκτη που λειτουργεί για όλο το σύνολο, χαρακτηριστικό που πάντα αποτελούσε προτεραιότητα στις ομάδες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Αργεντινός πόιντ γκαρντ είναι επίσης ο ορισμός του «παίκτη του προπονητή». Πειθαρχημένος, ανταγωνιστικός, με υψηλό μπασκετικό IQ και απόλυτα προσηλωμένος στο πλάνο, εκτελεί με συνέπεια όσα ζητούνται από εκείνον, χωρίς να αλλοιώνει την αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας.

Υπάρχει όμως και μία ακόμη παράμετρος που κάνει τον Καμπάτσο εξαιρετική επιλογή. Σε ένα ρόστερ όπου υπάρχουν ήδη δημιουργοί όπως ο Κώστας Σλούκας και ο Τζέριαν Γκραντ, ο Ομπράντοβιτς θα ήθελε έναν γκαρντ με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έναν παίκτη που μπορεί να ανεβάσει κατακόρυφα την ταχύτητα του παιχνιδιού, να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, να πιέσει μετά από κάθε κατοχή και να αλλάξει τον ρυθμό ενός αγώνα μέσα σε λίγα λεπτά.

Ο Καμπάτσο διαθέτει ακριβώς αυτά τα στοιχεία, ώστε να αξιοποιηθεί στο έπακρο η δυνατότητα της ομάδας να μπορεί σε αρκετά σχήματα να παίξει και σε υψηλό ρυθμό. Μπορεί να μετατρέψει την άμυνα σε επίθεση μέσα σε δευτερόλεπτα, να επιτεθεί πριν οργανωθεί ο αντίπαλος και να δώσει διαφορετική δυναμική στην ομάδα του. Δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τα στοιχεία που προσδίδουν στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR ο Κώστας Σλούκας και ο Τζέριαν Γκραντ, αλλά προσθέτει μία ακόμη διάσταση στο παιχνίδι της περιφέρειας των «πρασίνων».

Γι' αυτό και το αγωνιστικό του προφίλ μοιάζει να ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Σκληρή άμυνα, απόλυτος έλεγχος του ρυθμού, δημιουργία για τους συμπαίκτες, πειθαρχία στο πλάνο και η ικανότητα να αλλάζει τον ρυθμό του αγώνα όποτε το απαιτούν οι συνθήκες. Όλα όσα, διαχρονικά, ζητά ο «Ζοτς» από τον άνθρωπο που κρατά την μπάλα στα χέρια του και δίνει τον ρυθμό, αλλά και επιλέγει το πως θα επιτεθεί, αλλά και θα αμυνθεί η ομάδα του.