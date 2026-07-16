Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Γιαμπουσέλε

Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Γιαμπουσέλε

Γιώργος Κούβαρης
Γκέρσον Γιαμπουσέλε
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Στην Αθήνα έφτασε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτη του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για μία νέα εποχή, καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον πάγκο της ομάδας. Οι «πράσινοι» ήδη έχουν ενισχυθεί σημαντικά και η πιο πρόσφατη προσθήκη, είναι αυτή του Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος έρχεται από το NBA.

Ο Γάλλος σταρ, έφτασε στην Αθήνα το απόγευμα της Πέμπτης (16/07), προκειμένου να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις και να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Η πτήση του Γιαμπουσέλε είχε μια καθυστέρηση 45 λεπτών, με τον 30χρονο να προσγειώνεται στην Ελλάδα στις 18:20.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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