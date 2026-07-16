Μπαρτσελόνα: Ανακοίνωσε τον Γκίμπσον!
Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουμόγια Γκίμπσον για τα επόμενα δύο χρόνια.
Ο ισπανικός σύλλογος έκανε γνωστή την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα στις θέσεις των γκαρντ.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη φανέλα της Τσεντεβίτα, έχοντας μ.ο 15.9 πόντους και 4.9 ασίστ ανά αγώνα στο EuroCup.
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Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:
«Μπαρτσελόνα και ο Αμερικανός παίκτης Ουμόγια Γκίμπσον κατέληξαν σε συμφωνία για την ένταξή του στην Μπάρτσα. Ο 28χρονος γκαρντ, ύψους 1,85 μέτρων, θα υπογράψει συμβόλαιο δύο σεζόν, έως τις 30 Ιουνίου 2028. Η υπογραφή θα τεθεί σε ισχύ μόλις ο παίκτης περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και φτάσει στον σύλλογο από την Τσεντεβίτα Ολίμπγια Λιουμπλιάνας.
Γεννημένος στο Τέξας στις 4 Ιουλίου 1998, θα φτάσει στην Μπάρτσα σε ηλικία 28 ετών για να ενισχύσει την αγωνιστική του πορεία. Ο Γκίμπσον θα προσγειωθεί στο Παλάου αφού έγινε ένας από τους πιο εντυπωσιακούς της σεζόν 2025/26 στο Eurocup, υπερασπιζόμενος τα χρώματα του σλοβενικού συλλόγου, με 20 αγώνες και μέσο όρο 15,9 πόντους, 4,9 ασίστ και βαθμολογία 17,2».
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