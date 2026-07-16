Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε έκανε μια αναφορά στον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος τραγουδούσε συνθήματα του Παναθηναϊκού.

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Μία πολύ μεγάλη μεταγραφή, με τον Γάλλο να επιστρέφει στην Ευρώπη, μετά τη θητεία του στο NBA.

Ο Γιαμπουσέλε στις πρώτες του δηλώσεις μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ρωτήθηκε για το αν γνωρίζει κάποιο σύνθημα του Παναθηναϊκού. Ο 30χρονος έκανε μία αναφορά στον Μάριο Χεζόνια και το ότι ο Κροάτης τραγουδούσε συνθήματα των «πρασίνων», όσο ήταν συμπαίκτες στη Ρεάλ.

Όσα είπε ο Γιαμπουσέλε

«Δεν θέλω να δημιουργήσω προβλήματα, αλλά ο Μάριο Χεζόνια τραγουδούσε μερικά από τα συνθήματα όταν ήμασταν μαζί στη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν τα ξέρω ακόμα τέλεια, αλλά ανυπομονώ να τα μάθω, να διασκεδάσω μαζί τους και να τους ανταποδώσω την αγάπη που μας δείχνουν με τη στήριξή τους κάθε βράδυ. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ».