Γιαμπουσέλε: «Το μήνυμα στον Φουρνιέ - Ανυπομονώ να αγωνιστώ για τον Ομπράντοβιτς»

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις μετά την άφιξή του στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Σε ρυθμούς... γαλλικούς κινούνται στον Παναθηναϊκό, μιας και έχει ολοκληρωθεί μία μεγάλη μεταγραφή. Ο λόγος για τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος την Πέμπτη (16/07), πάτησε Ελλάδα για λογαριασμό των «πρασίνων».

Κατά την άφιξή του, ο Γάλλος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε με τους συμπατριώτες του που αγωνίζονται στην ομάδα, τον Ομπράντοβιτς, τους στόχους του, ενώ μίλησε και για τον Εβάν Φουρνιέ.

Όσα είπε ο Γιαμπουσέλε

«Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, που γνωρίζω αυτή τη νέα ομάδα και αυτούς τους νέους φιλάθλους. Το να επιστρέφω στην EuroLeague και να είμαι μέλος αυτής της ομάδας είναι κάτι πραγματικά πολύ σημαντικό για μένα. Ειλικρινά, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ».

Για τον Ομπράντοβιτς: «Είναι σπουδαίος προπονητής. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν τι έχει προσφέρει στο άθλημα. Είναι ένας πολύ μεγάλος προπονητής και ανυπομονώ να αγωνιστώ υπό τις οδηγίες του. Ελπίζω να έχουμε μια εξαιρετική χρονιά».

Για το κίνητρο που έχει τώρα που επέστρεψε στην Ευρώπη: «Είχα πάρα πολλά κίνητρα. Φυσικά, οι στόχοι της ομάδας και όσα θέλει να πετύχει. Επίσης, το ότι θα παίξω μαζί με τον Ματίας και τον Μουστάφα έπαιξε σημαντικό ρόλο. Ακόμη και οι φίλαθλοι που μου έστελναν μηνύματα κάθε μέρα για να έρθω στον Παναθηναϊκό συνέβαλαν λίγο στην απόφασή μου. Αλλά συνολικά, οι φιλοδοξίες της ομάδας και η ευκαιρία να επιστρέψω στην Ευρώπη ήταν οι σημαντικότεροι λόγοι».

Για το αν μίλησε με κάποιον προτού έρθει: «Ναι, φυσικά. Μίλησα με τον Ματίας, με τον Μουστάφα και με τον προπονητή. Όλοι προσπαθούσαν να με παρακινήσουν και να μου πουν να έρθω σε αυτή την ομάδα, γιατί έχει πολύ μεγάλους στόχους που θέλει να πετύχει. Και ήθελα να είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας».

Το μήνυμά του στον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Είμαι κι εγώ πραγματικά χαρούμενος που θα είμαι μαζί τους. Θυμάμαι όταν έπαιξα απέναντί τους στο Final Four, όταν ήμουν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ξέρω ότι οι φίλαθλοι θα είναι δίπλα μας κάθε φορά. Το να αποτελώ μέρος όλης αυτής της ατμόσφαιρας είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Ανυπομονώ να βγω στο παρκέ και να αγωνιστώ για αυτούς».

Για τον Φουρνιέ: «Ο Εβάν Φουρνιέ είναι δικός μου άνθρωπος. Δεν υπάρχει καμία έχθρα, μόνο αγάπη. Ανυπομονώ να παίξω απέναντί του, γιατί είναι ένας παίκτης σαν κι εμένα που αγαπάει τον ανταγωνισμό. Σίγουρα θα είναι κάτι ξεχωριστό να τον αντιμετωπίσω, αλλά από μένα υπάρχει μόνο αγάπη και του εύχομαι τα καλύτερα».

Για την πρώτη αντίδραση του Λεσόρ όταν έμαθε για τη μεταγραφή: «Είναι αδερφός μου. Ήμασταν σε επαφή όλη τη χρονιά. Για να είμαι ειλικρινής, ακόμα και τον Φεβρουάριο, πριν από την προθεσμία των ανταλλαγών, προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι να συμβεί. Το ότι θα είμαι εδώ μαζί με τον αδερφό μου είναι πραγματικά ξεχωριστό. Και τώρα που ήρθε και ο Μουστάφα στην ομάδα, έχω δύο αδέρφια μου μαζί. Ξέρω ότι μέσα στο γήπεδο θα είμαστε μια χαρά».

Για το αν έχει μάθει κάποιο σύνθημα του Παναθηναϊκού: «Δεν θέλω να δημιουργήσω προβλήματα, αλλά ο Μάριο Χεζόνια τραγουδούσε μερικά από τα συνθήματα όταν ήμασταν μαζί στη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν τα ξέρω ακόμα τέλεια, αλλά ανυπομονώ να τα μάθω, να διασκεδάσω μαζί τους και να τους ανταποδώσω την αγάπη που μας δείχνουν με τη στήριξή τους κάθε βράδυ. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ».