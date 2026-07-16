Ο Έντι Ταβάρες γυρίζει στα παρκέ στο ξεκίνημα της σεζόν μετά την ανάρρωση του και ευελπιστεί σ' ένα αγωνιστικό restart στα χέρια του Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος τον εμπιστεύτηκε στην πρώτη του εμφάνιση στην Liga Endesa το 2013.

Την ώρα που η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στην αγορά για την απόκτηση παικτών που θα ενισχύσουν το ρόστερ της και ταυτόχρονα ορισμένοι ετοιμάζονται να αποχωρήσουν, ο Έντι Ταβάρες φαίνεται πως θα αποτελέσει την καλύτερη «μεταγραφή» του Πέδρο Μαρτίνεθ! Ο σέντερ της «βασίλισσας» από το Πράσινο Ακρωτήρι έχασε το τέλος της περασμένης σεζόν μετά τον τραυματισμό του στον πρώτο αγώνα των playoffs της EuroLeague κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο Έντι Ταβάρες έχει πλέον αναρρώσει πλήρως και εκτός απροόπτου αναμένεται να συμμετάσχει κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας.

«Τραυματισμός στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου. Αναμένεται περαιτέρω αξιολόγηση», έγραφε η ανησυχητική και αόριστη ιατρική γνωμάτευση του ιατρικού επιτελείου της Ρεάλ Μαδρίτης στις 30 Απριλίου. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι θα έχανε το Final Four της EuroLeague και το υπόλοιπο της σεζόν . Υπήρχαν ακόμη και αμφιβολίες για το αν ο Ταβάρες θα ήταν έτοιμος για την έναρξη της νέας σεζόν, αλλά η ανάρρωσή του έχει προχωρήσει καλά και θα είναι διαθέσιμος για τον Πέδρο Μαρτίνεθ.

Από τον τραυματισμό του, ο έμπειρος σέντερ δούλεψε πολύ σκληρά για την επιστροφή του στα παρκέ. Για ένα διάστημα, κράτησε το αριστερό του πόδι ακινητοποιημένο. Στη συνέχεια άρχισε να γυμνάζεται για να ανακτήσει τη χαμένη μυϊκή μάζα και μέχρι πρόσφατα έτρεχε στο προπονητικό κέντρο Valdebebas. Το τελευταίο βήμα ήταν να επιστρέψει στο γήπεδο, κάτι που έκανε επίσης καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου διαστήματα του Ιουλίου. Πλέον, απολαμβάνει μερικές ημέρες ξεκούρασης πριν επιστρέψει με την υπόλοπι ομάδα για την έναρξη της προετοιμασίας.

Η δέκατη σεζόν του Έντι Ταβάρες με τη Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι πολύ σημαντική. Από την άφιξή του στη Μαδρίτη τον Νοέμβριο του 2017, αποτελεί το σημείο αναφοράς στη ρακέτα της ομάδας. Οι Πάμπλο Λάσο, Τσους Ματέο και Σέρτζιο Σκαριόλο, οι τρεις προπονητές που τον προπόνησαν στη Ρεάλ Μαδρίτης, εκμεταλλεύτηκαν τα αμυντικά του προσόντα, ενώ του έδωσαν και την μπάλα στην επίθεση. Τώρα όμως ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο .

Η άφιξη του Πέδρο Μαρτίνεθ στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης ανοίγει μια περίοδο αβεβαιότητας σχετικά με τη χρήση και τον ρόλο του Ταβάρες. Ο προπονητής της «βασίλισσας» προέρχεται από μια ομάδα όπως ήταν η Βαλένθια που χαρακτηρίζεται από το γρήγορο και υψηλού ρυθμού στυλ παιχνιδιού με τις πολλές κατοχές, στυλ μπάσκετ που απέχει πολύ από τον τρόπο παιχνιδιού του σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι. Θα πρέπει να προσπαθήσει να προσαρμοστεί στην προσέγγιση του νέου προπονητή ή ίσως να αλλάξει στυλ παιχνιδιού ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Κάτι που φαντάζει πολύ δύσκολο.

Προπονητής και παίκτης γνωρίζονται αρκετά χρόνια. Διατηρούν μια εξαιρετική σχέση από τις δύο σεζόν που αγωνίστηκαν μαζί στην Γκραν Κανάρια. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ ήταν αυτός που έδωσε στον Ταβάρες τη δυνατότητα να ντεμπουτάρει στη Liga Endesa (ACB) στις 6 Ιανουαρίου 2013. Μόλις είχε ξεκινήσει να παίζει μπάσκετ, αλλά έδειχνε ήδη πολλά υποσχόμενος. «Είμαι άχρηστος αν δεν βγάλω κάτι καλό από αυτό το παιδί!», είχε πει τότε ο έμπειρος προπονητής .

Και σίγουρα τα κατάφερε. Τόσο πολύ που ο νεαρός σέντερ τελικά επιλέχθηκε στο ντραφτ και αγωνίστηκε στο NBA πριν επιστρέψει στην Ευρώπη και ενταχθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου έκτοτε είναι βασικός παίκτης. Στα 34 του, και μετά τον πρώτο του σοβαρό τραυματισμό ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, είναι έτοιμος να ξεκινήσει μια πολύ σημαντική σεζόν. Πάνω από μια δεκαετία αργότερα, θα βρίσκεται και πάλι υπό την καθοδήγηση του Πέδρο Μαρτίνεθ, του προπονητή που του έδωσε την πρώτη του ευκαιρία. Ήταν μια διαφορετική εποχή για το μπάσκετ.

Τώρα όμως είναι πολύ ώριμος και ικανός να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τα «θέλω» του προπονητή δίνοντας τη δυνατότητα στη Ρεάλ να αισθανθεί πως θα έχει κάνει μια πολύ καλή «μεταγραφή» με την επάνοδο του στη δράση.