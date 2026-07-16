Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού κατά την άφιξή του στην Αθήνα.

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μία πολύ μεγάλη κίνηση, καθώς απέκτησε τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Μετά από μία θητεία στο NBA, ο Γάλλος επιστρέφει στην Ευρώπη, με στόχο να φτάσει σε μεγάλες επιτυχίες με τους «πράσινους».

Το απόγευμα της Πέμπτης (16/07), ο Γιαμπουσέλε έφτασε στην Αθήνα, για να περάσει ιατρικές εξετάσεις. Με το που εμφανίστηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού.

Αρκετοί «πράσινοι» υποδέχθηκαν τον 30χρονο, έβγαλαν φωτογραφίες μαζί του, ενώ φώναξαν ρυθμικά το όνομά του.