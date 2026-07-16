Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε έκανε μία ανάρτηση στο «Χ» ενόψει της πτήσης του στην Αθήνα.

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μία σπουδαία μεταγραφή, καθώς έκανε δικό του τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος επιστρέφει στην Ευρώπη και θα φορέσει τα «πράσινα», με στόχο να φτάσει σε πολλές επιτυχίες με τη νέα του ομάδα.

Ο Γιαμπουσέλε αναμένεται στη χώρα μας την Πέμπτη (16/07) προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού.

Ο ίδιος, φαίνεται να ανυπομονεί, καθώς έκανε μία ανάρτηση στο «Χ», στην οποία γράφει την ώρα και τον αριθμό της πτήσης του.

Η ανάρτηση του Γιαμπουσέλε