Παναθηναϊκός: Το tweet του Γιαμπουσέλε για την πτήση του στην Αθήνα
Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μία σπουδαία μεταγραφή, καθώς έκανε δικό του τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος επιστρέφει στην Ευρώπη και θα φορέσει τα «πράσινα», με στόχο να φτάσει σε πολλές επιτυχίες με τη νέα του ομάδα.
Ο Γιαμπουσέλε αναμένεται στη χώρα μας την Πέμπτη (16/07) προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού.
Ο ίδιος, φαίνεται να ανυπομονεί, καθώς έκανε μία ανάρτηση στο «Χ», στην οποία γράφει την ώρα και τον αριθμό της πτήσης του.
Η ανάρτηση του Γιαμπουσέλε
ATH // 17:35 // AF1832 🧸💚— Guerschon Yabusele (@yabusele28) July 16, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.