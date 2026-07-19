Ο Τσέντι Όσμαν θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ και η σύντροφος του Έμπρου Σάχιν μ' ένα story στο Instagram είπε «αντίο» στην Αθήνα.

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί την Κυριακή (19/7) ο Τσέντι Όσμαν, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να παρουσιαστεί επίσημα από τον ΠΑΟΚ, γυρίζοντας με αυτό τον τρόπο σελίδα στην καριέρα του.

Η σύντροφός του και γνωστή ηθοποιός, Έμπρου Σάχιν, είπε «αντίο» στην Αθήνα το Σάββατο (18/7) μέσω μιας ανάρτησης που έκανε στα social media. Δημοσίευσε ένα βίντεο με ηλιοβασίλεμα από την πρωτεύουσα και συνοδεύοντάς το με το μήνυμα: «Το τελευταίο ηλιοβασίλεμα στην Αθήνα για να πούμε αντίο». Με αυτό το story θέλησε να αποχαιρετήσει την πρωτεύουσα.

Τη Δευτέρα (20/7, 18:30) το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν στο «PAOK Sports Arena». Μάλιστα, εκεί αναμένεται να βρεθεί και ο «ισχυρός άνδρας» του «δικεφάλου» Αριστοτέλης Μυστακίδης.