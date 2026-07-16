Η πτήση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε για την Αθήνα, θα καθυστερήσει να φτάσει 45 λεπτά.

Ημέρα Γκερσόν Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό, με τον Γάλλο σταρ να έρχεται στη χώρα μας, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Η άφιξή του στην Αθήνα ωστόσο, θα γίνει με μία μικρή καθυστέρηση.

Κανονικά, η πτήση του ήταν να φτάσει την Πέμπτη (16/07) στις 17:35 στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η άφιξή του τελικά, θα γίνει στις 18:20, καθώς υπάρχει μία καθυστέρηση 45 λεπτών.

Ο Γιαμπουσέλε από πλευράς του, ανυπομονεί για αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και το έδειξε και με την ανάρτηση που είχε κάνει, όπου έγραψε την ώρα και τον αριθμό της πτήσης του.