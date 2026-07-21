Ολυμπιακός: Ο Ντορόν Πέρκινς έγινε προπονητής σε ομάδα της Κίνας
Αρκετοί είναι οι παλαίμαχοι μπασκετμπολίστες, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να ασχοληθούν με την προπονητική. Ένας από αυτούς, είναι και ο Ντορόν Πέρκινς, ο οποίος είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό το 2013, όπου είχε κατακτήσει με την ομάδα και το βαρύτιμο τρόπαιο της EuroLeague.
Ο Πέρκινς ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 2019 και μέχρι πρότινος, είχε μόνο τον ρόλο του βοηθού. Τα τελευταία τρία χρόνια ήταν στη θυγατρική ομάδα των Καβαλίερς στην G-League.
Ο Αμερικανός, είναι έτοιμος για μία νέα πρόκληση στην καριέρα του, καθώς θα αναλάβει για πρώτη φορά χρέη πρώτου προπονητή. Ο Πέρκινς θα μετακομίσει στην Κίνα, όπου ανακοινώθηκε από την Γκουανγκζού Λονγκ Λάιονς.
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