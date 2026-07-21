Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Ντορόν Πέρκινς, έγινε προπονητής στην Κίνα και συγκεκριμένα στην Γκουανγκζού Λονγκ Λάιονς.

Αρκετοί είναι οι παλαίμαχοι μπασκετμπολίστες, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να ασχοληθούν με την προπονητική. Ένας από αυτούς, είναι και ο Ντορόν Πέρκινς, ο οποίος είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό το 2013, όπου είχε κατακτήσει με την ομάδα και το βαρύτιμο τρόπαιο της EuroLeague.

Ο Πέρκινς ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 2019 και μέχρι πρότινος, είχε μόνο τον ρόλο του βοηθού. Τα τελευταία τρία χρόνια ήταν στη θυγατρική ομάδα των Καβαλίερς στην G-League.

Ο Αμερικανός, είναι έτοιμος για μία νέα πρόκληση στην καριέρα του, καθώς θα αναλάβει για πρώτη φορά χρέη πρώτου προπονητή. Ο Πέρκινς θα μετακομίσει στην Κίνα, όπου ανακοινώθηκε από την Γκουανγκζού Λονγκ Λάιονς.