Ο Εβάν Φουρνιέ με μία ανάρτηση στο Instagram, έδειξε τα όσα έζησε τους τελευταίους 10 μήνες.

Ονειρική ήταν η σεζόν που ολοκληρώθηκε για τον Ολυμπιακό, καθώς κατέκτησε τη EuroLeague και τη Stoiximan GBL. Ένας από τους πρωταγωνιστές της ομάδας, που έκανε το... κάτι παραπάνω, ήταν αδιαμφισβήτητα ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ μετά από αυτές τις τεράστιες επιτυχίες με την αγαπημένη του ομάδα, απολαμβάνει τις διακοπές του. Έχοντας πάει σε Μήλο και Πάρο, ο Φουρνιέ, έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, στην οποία μοιράστηκε μερικές από τις αγαπημένες του στιγμές, τους τελευταίους 10 μήνες.