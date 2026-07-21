Φουρνιέ: Έκανε την ανασκόπηση των τελευταίων 10 μηνών
Ονειρική ήταν η σεζόν που ολοκληρώθηκε για τον Ολυμπιακό, καθώς κατέκτησε τη EuroLeague και τη Stoiximan GBL. Ένας από τους πρωταγωνιστές της ομάδας, που έκανε το... κάτι παραπάνω, ήταν αδιαμφισβήτητα ο Εβάν Φουρνιέ.
Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ μετά από αυτές τις τεράστιες επιτυχίες με την αγαπημένη του ομάδα, απολαμβάνει τις διακοπές του. Έχοντας πάει σε Μήλο και Πάρο, ο Φουρνιέ, έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, στην οποία μοιράστηκε μερικές από τις αγαπημένες του στιγμές, τους τελευταίους 10 μήνες.
Δείτε την ανάρτηση του Φουρνιέ
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