Το πρόωρο, άτυπο και ανεπίσημο τζάμπολ του 6ου Crete International Basketball Tournament που θα διεξαχθεί στις 4 και 6 Σεπτεμβρίου 2026 στο Κλειστό Γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού στα Δυο Αοράκια δόθηκε σήμερα το πρωί με την εν είδει επίσημης παρουσίασης συνέντευξη Τύπου την οποία παραχώρησε η Οργανωτική Επιτροπή στο Ηράκλειο.

Στη συνέντευξη Τύπου παρουσιάσθηκε η πρωτοποριακή στα ελληνικά χρονικά εφαρμογή της τρισδιάστατης οπτικής αναπαράστασης των χώρων του γηπέδου που παρέχει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να επιλέξουν τις θέσεις στις οποίες επιθυμούν να καθίσουν για να παρακολουθήσουν τους αγώνες.

«Είμαστε χαρούμενοι και υπερήφανοι διότι το Crete IBT που αποτελεί μια πολύ υψηλού επιπέδου και καθιερωμένη στις συνειδήσεις της κοινής γνώμης διοργάνωση έχει το προνόμιο να λανσάρει αυτή την παγκόσμια καινοτομία για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια απολαυστική εμπειρία που επιτρέπει στους φιλάθλους να ξέρουν από πριν τι αγοράζουν και πού θα καθίσουν, άλλωστε τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του Τουρνουά» τόνισε ο εκπρόσωπος της Alfa Plus, Μανώλης Ρουσσάκης ο οποίος ανέλυσε διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτή η εφαρμογή, όπως επίσης και τα πλεονεκτήματα της.



«Ευχαριστούμε τις τέσσερις ομάδες οι οποίες συμμετέχουν και κυρίως τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό ο οποίος μας τιμά έχοντας συμμετάσχει και στα έξι Τουρνουά. Το Crete IBT προβάλλει και διαφημίζει επί σταθερής βάσεως τον τόπο μας, αφήνει έντονο αγωνιστικό αποτύπωμα και αποτελεί πολλαπλασιαστή αθλητικής και τουριστικής ανάπτυξης, συνυπολογίζοντας μάλιστα το γεγονός ότι πέρυσι οι αγώνες μεταδόθηκαν τηλεοπτικά σε επτά χώρες» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Crete IBT, επιφυλασσόμενος και για περαιτέρω ευχάριστες εκπλήξεις στη διάρκεια του Τουρνουά.

«Το Ηράκλειο ανυπομονεί να φιλοξενήσει το 6ο Crete IBT, που διαφημίζει την πόλη μας και την Κρήτη σε όλη την Ευρώπη. Θα είμαστε έτοιμοι από πάσης πλευράς για να προσφέρουμε τις καλύτερες συνθήκες και την παραδοσιακή και κοσμοξακουσμένη κρητική φιλοξενία» επισήμανε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Ηρακλείου Γιάννης Τσαπάκης, διερμηνεύοντας και τα αισθήματα του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού.

Μήνυμα συμπαράστασης και υποστήριξης απέστειλαν επίσης ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης οι οποίοι απουσίασαν λόγω έκτακτων αυτοδιοικητικών υποχρεώσεων.

Το Τουρνουά Crete International Basketball Tournament αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένο και καταξιωμένα Τουρνουά που διεξάγονται στην Ευρώπη. Σε αυτό συμμετέχουν κάθε χρόνο ομάδες οι οποίες αγωνίζονται αποκλειστικά και μόνο στην Ευρωλίγκα, την κορυφαία μπασκετική διοργάνωσή του κόσμου, μετά το ΝΒΑ.

Το Τουρνουά του 2026 θα διεξαχθεί στις 4 και 6 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού, με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης του 2026 Ολυμπιακού, της πρωταθλήτριας Ευρώπης του 2025 Φενέρμπαχτσε, της πρωταθλήτριας Ιταλίας Αρμάνι Μιλάνο και του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. Πρόκειται για τις τέσσερις ομάδες οι οποίες είχαν συμμετάσχει και στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2025.

Κατά τη σεζόν 2025-2026 ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε και η Αρμάνι Μιλάνο πέτυχαν το Triple Crown κατακτώντας από τρεις τίτλους.

Το πρόγραμμα του Τουρνουά

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

18:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυθρός Αστέρας

21:00 Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

18:00 Μικρός Τελικός

20:30 Μεγάλος Τελικός