Δείτε ποιο είναι το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στον Παναθηναϊκό έως και το καλοκαίρι του 2030.

Τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα από τη πρώτη στιγμή. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήθελε να μείνει στον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός ήθελε να κρατήσει τον Ισπανό φόργουορντ. Και έγινε!

Μπορεί το ενδιαφέρον της Ρεάλ να ήταν μεγάλο και να ήθελαν οι Ισπανοί να κάνουν το «colpo grosso» προκειμένου να τον αποκτήσουν αλλά η επιθυμία του ίδιου του παίκτη να παραμείνει στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό σε συνδυασμό και με την μεγάλη επιθυμία των «πρασίνων» να τον κρατήσουν, έβαλε «φρένο» στους Μαδριλένους.

Ο Χουάντσο θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος έως και το 2030 υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, το οποίο θα τον κάνει τον δεύτερο μακροβιότερο ξένο στην ιστορία της ομάδας μετά τον... οσουνούπω προπονητή του, Μάικ Μπατίστ.

Συγκεκριμένα το συνολικό ποσό που θα εισπράξει ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα αγγίξει τα 10 εκατομμύρια ευρώ την επόμενη τετραετία, με τις ετήσιες απολαβές του να ανέρχονται στα 2.5 εκατομμύρια ευρώ περίπου.