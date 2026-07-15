Η ανάρτηση του Χουάντσο μετά την επίσημη ανανέωση: «Το σπίτι μου είσαι εσύ»

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά την επισημοποίηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο Ισπανός φόργουορντ θα παραμείνει «πράσινος» για άλλα τέσσερα χρόνια καθώς η διοίκηση του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του έως και το 2030.

Λίγο αργότερα ο Χουάντσο προχώρησε σε μια ανάρτηση θέλοντας να δείξει το πόσο πολύ νιώθει ότι ο Παναθηναϊκός είναι το σπίτι του.

«Το σπίτι μου είσαι εσύ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο «Θείος Χουάντσο» σε ανάρτηση που έκανε στα social media.