Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα την Πέμπτη (16/07), προκειμένου να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό.

Την Πέμπτη (16/07) στις 17:30 το απόγευμα, ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε θα φτάσει στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Ο Γάλλος φόργουορτν/σέντερ θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να είναι έτοιμος, έτσι ώστε να ενταχθεί στο ρόστερ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Θυμίζουμε, ο Γιαμπουσέλε συμφώνησε με τους «πράσινους» για τα επόμενα τρία χρόνια, με το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σε βάθος τριετίας θα φτάσει τα 12 εκατομμύρια ευρώ.