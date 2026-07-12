Γιαμπουσέλε: «Η σκληρή δουλειά δεν λέει ποτέ ψέματα - Ανυπομονώ»

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε έχει ξεκινήσει τη σκληρή δουλειά ενόψει της νέας σεζόν, όπου θα φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση, καθώς έκανε δικό του τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Ένας παίκτης που άφησε το NBA για χάρη των «πρασίνων».

Ο Γάλλος διεθνής, έκανε μία ανάρτηση στο προσωπικό του προφίλ στο «Χ». Ανέβασε ένα βίντεο από τη σειρά του YouTube «Summer with the bear» και δείχνει τη σκληρή δουλειά που κάνει, για να είναι έτοιμος για τη νέα σεζόν.

Η ανάρτηση του Γιαμπουσέλε

«Σας το ορκίζομαι, όλη αυτή η δουλειά θα ανταμειφθεί. Η σκληρή δουλειά δεν λέει ποτέ ψέματα. Ανυπομονώ για την επόμενη σεζόν.

Το πρώτο επεισόδιο του “Summer With The Bear” είναι διαθέσιμο στο YouTube.

Για όσους αναρωτιούνται, αυτό το βίντεο γυρίστηκε πριν υπογράψω στον Παναθηναϊκό».