Ο Τζάρεντ Μπάτλερ ανανέωσε με τον Ερυθρό Αστέρα και μένει κάτοικος Βελιγραδίου.

Έναν από τους πιο ποιοτικούς παίκτες του... έδεσε ο Ερυθρός Αστέρας. Ο Τζάρεντ Μπάτλερ παραμένει στο Βελιγράδι μέχρι το 2028, κάτι που ανακοίνωσαν οι Σέρβοι.

Tη σεζόν που πέρασε, μέτρησε 13,4 πόντους , 2,2 ριμπάουντ, 3,7 ασίστ στα ματς που αγωνίστηκε στη Euroleague δίνοντας πολλές λύσεις στον επιθετικό τομέα.

«Ο Τζάρεντ Μπάτλερ έφτασε στον Ερυθρό Αστέρα τον Οκτώβριο του 2025 ως πρώην παίκτης των Φοίνιξ και Φιλαδέλφεια. Κατά τη διάρκεια της πρώτης του σεζόν στον Ερυθρό Αστέρα, ο Μπάτλερ καθιερώθηκε ως ένας από τους καλύτερους επιθετικούς της Ευρωλίγκας και ως ένας από τους σημαντικότερους παίκτες της ερυθρόλευκης ομάδας.

Ο σταρ γκαρντ επέκτεινε το τρέχον συμβόλαιό του με τον Ερυθρό Αστέρα, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχει συμβόλαιο με τον σύλλογό μας για δύο ακόμη σεζόν! Παρά τις πολυάριθμες προσφορές, ο Μπάτλερ αποφάσισε να συνεχίσει την ιστορία του με την ερυθρόλευκη φανέλα και θα αποτελέσει ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της ομάδας την ερχόμενη σεζόν, στην οποία ο νέος προπονητής Ίμπον Ναβάρο θα κάθεται στον πάγκο», έγραφε η ανακοίνωση.