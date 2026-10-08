Αποδέκτης έντονων αποδοκιμασιών έγινε ο Γουέιντ Μπόλντγουιν κατά την είσοδο του στο T-Center απαντώντας με χαμόγελο. Η ιστορία πίσω από τις έντονες αντιδράσεις.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens (08/10, 21:15) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague με τις δύο ομάδες να να έχουν αμφότερες 3-0 στη βαθμολογία.

Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης προθέρμανσης των παικτών των δύο ομάδων, ο Γουέιντ Μπόλντγουιν έκανε την είσοδό του στο glass floor και αμέσως έγινε αποδέκτης έντονων αποδοκιμασιών τουλάχιστον 1,5 ώρα πριν το τζάμπολ, ενώ ο ίδιος μάλιστα απάντησε με ένα ειρωνικό χαμόγελο στους φιλάθλους του τριφυλλιού.

👀🏀Αποδοκιμασίες στον Μπολντγουιν κατά την είσοδό του στο παρκέ! https://t.co/hREJtOcTzH October 8, 2026

Η τελευταία αφορμή γι' αυτό το... beef του Μπόλντγουιν με τον Παναθηναϊκό δόθηκε στο περσινό αντίστοιχο ματς, όταν ο παίκτης της Φενέρ έβαλε την υπογραφή του δραματικό φινάλε απέναντι στους «πράσινους», αυτή τη φορά με buzzer beater που χάρισε στην ομάδα του τη νίκη με 85-83 στο Telekom Center Athens.

Τότε, περισσότερο από το νικητήριο καλάθι, συζητήθηκε ο τρόπος που το πανηγύρισε πατώντας πάνω στο logo των «πρασίνων», με προκλητικό βλέμμα προς την εξέδρα. Αυτή η εικόνα έβγαλε εκτός εαυτού τον Ματίας Λεσόρ που έγινε έξαλλος και κινήθηκε ορμώντας προς το μέρος του Αμερικανού γκαρντ και χρειάστηκε η παρέμβαση συμπαικτών, ακόμη και της συζύγου του, για να αποφευχθεί γενικευμένη σύρραξη. Τα πνεύματα εκτονώθηκαν δύσκολα, ενώ η ένταση μεταφέρθηκε και στις εξέδρες με τον κόσμο να αντιδρά κατά του Μπόλντγουιν.

Η κόντρα που... κρατάει

Στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων την περσινή σεζόν, όπου ο Παναθηναϊκός είχε πανηγυρίσει το «διπλό» στην Κωνσταντινούπολη, μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μπόλντγουιν είχε κινηθεί επιθετικά προς τον Τζέριαν Γκραντ. Αφορμή για το επεισόδιο ήταν ότι ο γκαρντ του τριφυλλιού πάτησε το logo της αντίπαλης ομάδας.

Το... beef, ωστόσο, δεν περιορίζεται στα παρκέ. Όταν ο Μπόλντγουιν αγωνιζόταν με τη φανέλα της Μακάπι Τελ Αβίβ, ο Κέντρικ Ναν δήλωσε πως θεωρεί τον εαυτό του κορυφαίο επιθετικό παίκτη της EuroLeague, με τον Γουέιντ να έχει εντελώς άλλη άποψη εκφράζοντάς τη δημόσια.

Σε δηλώσεις του, παρέθεσε ονόματα όπως του Μάικ Τζέιμς, του Κίναν Έβανς, του Μάρκους Χάουαρντ και το δικό του υποστηρίζοντας πως τα στατιστικά δεν έβαζαν τον Ναν στην κορυφή. «Δεν μπορείς να αυτοαποκαλείσαι ο καλύτερος όταν υπάρχουν άλλοι με ανώτερα νούμερα», ήταν το μήνυμά του, αφήνοντας σαφείς αιχμές.

Η κόντρα μεταφέρθηκε και στα social media με την απάντηση του Ναν να είναι καυστική κάνοντας λόγο για «ποσοστά καριέρας» και emoji που παρέπεμπε σε… σιωπή.