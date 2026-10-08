Παναθηναϊκός: Με Φαλ η 12άδα του Παναθηναϊκού - Ποιον άφησε εκτός ο Ομπράντοβιτς
Οι «πράσινοι» υποδέχονται την τουρκική ομάδα με στόχο να κάνουν το 4/4 στην φετινή διοργάνωση.
Η μεγάλη επιστροφή στην 12άδα του Παναθηναϊκού αφορά τον Μουστάφα Φαλ, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την παρθενική του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε επίσημο παιχνίδι μετά το... προπονητικού χαρακτήρα με το Μαρούσι στις αρχές του προηγούμενου μήνα.
Όπως είναι γνωστό ο Γάλλος σέντερ ταλαιπωρήθηκε τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες από μια θλάση στον οπίσθιο μηριαίο αλλά πλέον είναι έτοιμος και στην διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Κανονικά θα αγωνιστεί και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος άφησε πίσω τον μυϊκό σπασμό που είχε στη μέση τις προηγούμενες ημέρες.
Εκτός παραμένουν οι Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ενώ ο Σέρβος τεχνικός άφησε εκτός 12άδας τον Δημήτρη Μωραϊτη.
Έτσι λοιπόν θα έχει στην διάθεσή του για το ματς με τη Φενέρμπαχτσε τους Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Μήτογλου, Μαντζούκα, Φαλ.
Αντίστοιχα όπως έγινε γνωστό από την Τετάρτη (07/10) η Φενέρ δεν υπολογίζει στον Σέιν Λάρκιν και οι 12 που θα έχει στην διάθεσή του ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι οι Μπίνγχαμ, Μπόλντγουιν, Μέλι, Σάνλι, Χόρτον-Τάκερ, Τζουζάνγκ, Φόρεστ, Κι Κλάιμπερν, Σίλβα, Σιλντς, Σαργκιούνας.
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