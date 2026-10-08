Με τον Μουστάφα Φαλ να συμπεριλαμβάνεται στην 12άδα για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε (08/10, 21:15) για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται την τουρκική ομάδα με στόχο να κάνουν το 4/4 στην φετινή διοργάνωση.

Η μεγάλη επιστροφή στην 12άδα του Παναθηναϊκού αφορά τον Μουστάφα Φαλ, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την παρθενική του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε επίσημο παιχνίδι μετά το... προπονητικού χαρακτήρα με το Μαρούσι στις αρχές του προηγούμενου μήνα.

Όπως είναι γνωστό ο Γάλλος σέντερ ταλαιπωρήθηκε τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες από μια θλάση στον οπίσθιο μηριαίο αλλά πλέον είναι έτοιμος και στην διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Κανονικά θα αγωνιστεί και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος άφησε πίσω τον μυϊκό σπασμό που είχε στη μέση τις προηγούμενες ημέρες.

Εκτός παραμένουν οι Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ενώ ο Σέρβος τεχνικός άφησε εκτός 12άδας τον Δημήτρη Μωραϊτη.

Έτσι λοιπόν θα έχει στην διάθεσή του για το ματς με τη Φενέρμπαχτσε τους Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Μήτογλου, Μαντζούκα, Φαλ.

Αντίστοιχα όπως έγινε γνωστό από την Τετάρτη (07/10) η Φενέρ δεν υπολογίζει στον Σέιν Λάρκιν και οι 12 που θα έχει στην διάθεσή του ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι οι Μπίνγχαμ, Μπόλντγουιν, Μέλι, Σάνλι, Χόρτον-Τάκερ, Τζουζάνγκ, Φόρεστ, Κι Κλάιμπερν, Σίλβα, Σιλντς, Σαργκιούνας.