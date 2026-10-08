Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε σηματοδοτεί μεταξύ άλλων την πρώτη εμφάνιση του Μουσταφά Φαλ με τα «πράσινα».

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens (08/10, 21:15) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague με τις δύο ομάδες να να έχουν αμφότερες 3-0 στη βαθμολογία.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει συμβολικό χαρακτήρα από πολλές απόψεις, ωστόσο σηματοδοτεί και την πρώτη εμφάνιση του Μουσταφά Φαλ με τη φανέλα του τριφυλλιού μετά την απόκτησή του από τον Ολυμπιακό.

Ο Γάλλος ψηλός καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο στο Telekom Center Athens μόλις έκανε την εμφάνισή του για το καθιερωμένο ζέσταμα.

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