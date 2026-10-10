Μακρής στο Gazz Floor: «Ο Παναθηναϊκός είναι τρομακτικός αμυντικά»

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Μακρής στο Gazz Floor: «Ο Παναθηναϊκός είναι τρομακτικός αμυντικά»
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Ο Στέφανος Μακρής μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για τα χαρακτηριστικά που έχει ξεχωρίσει στον Παναθηναϊκό και τον τρόπο που αμυνόταν απέναντι στη Φενέρ.

Ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να κάνει το 4/4 στη φετινή Euroleague, κατατροπώνοντας τη Φενέρμπαχτσε στο πιο πρόσφατο παιχνίδι του στο T-Center Athens.

Με αφορμή την εκπληκτική εμφάνιση των παικτών του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Στέφανος Μακρής σχολίασε στο Gazz Floor by Novibet την άριστη αμυντική λειτουργία αυτού του συνόλου και εξήρε την ανασταλτική του συμπεριφορά ακόμα και απέναντι στους πιο απαιτητικούς αντιπάλους.

Ο ίδιος, μάλιστα, πρόσθεσε πως η εικόνα την οποία παρουσιάζει το «τριφύλλι» είναι «τρομακτική», χωρίς να έχει καν στην πεντάδα του τους βασικούς του παίκτες. Η διαχείριση, άλλωστε, του second unit του Παναθηναϊκού από τον Ζοτς είναι κάτι στο οποίο ο Στέφανος Μακρής έχει αναφερθεί και σε προηγούμενη τοποθέτησή του στο Gazz Floor.

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