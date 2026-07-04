Ο Γουίλ Κλάιμπερν αποχωρεί από την Μπαρτσελόνα, με τους Καταλανούς να ενεργοποιούν τη ρήτρα αποδέσμευσής του.

Την επόμενή του ομάδα θα αναζητήσει ο Γουίλ Κλάιμπερν. Η Μπαρτσελόνα ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσής του και έτσι ο πολύπειρος Αμερικανός φόργουορντ, δεν θα είναι πλέον κάτοικος Βαρκελώνης.

Ο 36χρονος την περασμένη αγωνιστική περίοδο, είχε μέσο όρο στη EuroLeague 13.4 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 1.1 κλέψιμο.

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα

«Ο Γουίλ Κλάιμπερν δεν θα αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα τη σεζόν 2026/27. Αν και το συμβόλαιό του με τον σύλλογο είχε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενεργοποιήθηκε σχετική ρήτρα αποδέσμευσης.

Η FC Barcelona ευχαριστεί τον παίκτη για τον επαγγελματισμό του και την προσφορά του κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2025/26 και του εύχεται κάθε επιτυχία τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική του ζωή.

Ο Αμερικανός φόργουορντ εντάχθηκε στην Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι του 2025, προερχόμενος από τη Βίρτους Μπολόνια. Με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» πραγματοποίησε συνολικά 68 συμμετοχές: 33 στην Ευρωλίγκα, 31 στο ισπανικό πρωτάθλημα, 2 στο Κύπελλο Ισπανίας και 2 στο Καταλανικό Πρωτάθλημα».