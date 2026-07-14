Τζόουνς-Γκαρσια: Σχολίασε στην ανάρτηση του Μοντέρο για τον Ολυμπιακό
Την πρώτη του ανάρτηση ως παίκτης του Ολυμπιακού πραγματοποίησε ο Γιαν Μοντέρο, ο οποίος τόνισε πως ανυπομονεί να παίξει μπροστά στους οπαδούς των «ερυθρολεύκων».
Ο συμπατριώτης του, Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία, ο οποίος είναι στα «ραντάρ» του Ολυμπιακού για να γίνει παίκτης των Πειραιωτώ, σχολίασε κάτω από τη δημοσίευση του Μοντέρο, γράφοντας του: «Στα ερυθρόλευκα λοιπόν».
Θυμίζουμε ο Γκαρσία είχε σχολιάσει και στη δημοσίευση του Ολυμπιακού, όταν ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιαν Μοντέρο, γράφοντας: «οποιοσδήποτε μπορεί να σου κάνει παρέα».
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Το Gazzetta σας έχει ενημερώσει πως οι Γιώργος Μπαρτζώκας, Νίκος Λεπενιώτης και Χρήστος Μπαφές που βρίσκονται στο Λας Βέγκας, έχουν ως βασική προτεραιότητα τον Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία, που ανήκει στους Σαν Αντόνιο Σπερς και δεν αγωνίζεται φέτος στο Summer League. Υπήρχε έντονο ενδιαφέρον από πέρσι για τον παίκτη, αλλά φέτος αναζωπυρώνεται.
Αυτά τα δύο σχόλια του Γκαρσία, δείχνουν την εξαιρετική σχέση που έχουν οι δύο Δομινικανοί.
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