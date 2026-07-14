Η Χάποελ Τελ Αβίβ, ήρθε σε συμφωνία με τον Τόμας Σατοράνσκι και ενισχύεται στα γκαρντ.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ, κινείται πολύ έντονα στη μεταγραφική αγορά και ενισχύεται σημαντικά ενόψει της νέας σεζόν. Όπως σας είχαμε ενημερώσει στο Gazzetta, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, είχε τρεις μεγάλους στόχους, εκ των οποίων, ήθελε τους δύο να τους φέρει στην ομάδα.

Ο ένας ήταν ο Ζακ ΛεΝτέι, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα και ο δεύτερος, είναι ο... Τόμας Σατοράνσκι. Ο πολύπειρος Τσέχος γκαρντ, είχε μείνει ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα. Τα βρήκε σε όλα με την ομάδα του Ισραήλ και το μόνο που απομένει, είναι η επίσημη ανακοίνωση.

Την Τετάρτη (15/07) ή το αργότερο την Πέμπτη (16/07), ο 34χρονος θα ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα, με το συμβόλαιό του να είναι διετούς διάρκειας.

Ο Σατοράνσκι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε μέσο όρο στη EuroLeague 7 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ ανά 24.5 λεπτά συμμετοχής.