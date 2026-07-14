Χάποελ Τελ Αβίβ: Έκλεισε και ανακοινώνει την απόκτηση του Σατοράνσκι
Η Χάποελ Τελ Αβίβ, κινείται πολύ έντονα στη μεταγραφική αγορά και ενισχύεται σημαντικά ενόψει της νέας σεζόν. Όπως σας είχαμε ενημερώσει στο Gazzetta, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, είχε τρεις μεγάλους στόχους, εκ των οποίων, ήθελε τους δύο να τους φέρει στην ομάδα.
Ο ένας ήταν ο Ζακ ΛεΝτέι, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα και ο δεύτερος, είναι ο... Τόμας Σατοράνσκι. Ο πολύπειρος Τσέχος γκαρντ, είχε μείνει ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα. Τα βρήκε σε όλα με την ομάδα του Ισραήλ και το μόνο που απομένει, είναι η επίσημη ανακοίνωση.
Την Τετάρτη (15/07) ή το αργότερο την Πέμπτη (16/07), ο 34χρονος θα ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα, με το συμβόλαιό του να είναι διετούς διάρκειας.
Ο Σατοράνσκι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε μέσο όρο στη EuroLeague 7 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ ανά 24.5 λεπτά συμμετοχής.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.