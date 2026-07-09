Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει ψηλά στη λίστα της τρεις παίκτες, εκ των οποίων θέλει να προσθέσει στο ρόστερ της τους δύο.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ, έφτασε μέχρι τα playoffs της EuroLeague και φαίνεται πως ο στόχος της για τη νέα σεζόν, είναι να πάει ακόμα πιο ψηλά στη διοργάνωση. Μετά την απόκτηση του NBAer, Αμίρ Κόφεϊ, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, εξετάζει τις επόμενες μεταγραφικές της κινήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gazzetta, η Χάποελ, έχει βρει ήδη τρεις παίκτες που την ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Εκ των οποίων, θέλει τους δύο να τους εντάξει στο δυναμικό της και να δυναμώσει ακόμα περισσότερο.

Πρόκειται για τους Ζακ ΛεΝτέι, Τόμας Σατοράνσκι και Μάριο Χεζόνια. Το πιο «βαρύ» όνομα, είναι αυτό του Κροάτη, ο οποίος βέβαια έχει ακόμα συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, μέχρι το 2029. Ο ίδιος μοιάζει φευγάτος και η Χάποελ θα ήθελε πολύ να τον αποκτήσει, για να γίνει το νέο αστέρι της ομάδας.

Ο ΛεΝτέι από την άλλη, είναι εδώ και μέρες στα ραντάρ της ομάδας από το Ισραήλ. Φαίνεται πως έχει υπάρξει επαφή με τον παίκτη, ο οποίος δεν θα συνεχίσει στην Αρμάνι Μιλάνο και μπορεί να βοηθήσει στη front line.

Η τρίτη περίπτωση, είναι του Σατοράνσκι, ο οποίος αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ένας πολύπειρος γκαρντ, που γνωρίζει άριστα τη EuroLeague και είναι ικανός να ανεβάσει επίπεδο την περιφέρεια της Χάποελ.