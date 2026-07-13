Η Ρεάλ Μαδρίτης σχεδιάζει τη νέα σεζόν με ισπανικά μέσα να γράφουν για το μέλλον του Σέρχιο Γιουλ, ενώ παράλληλα παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης του Μάριο Χεζόνια για το NBA.

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να χτίζει το ρόστερ της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Σέρχιο Γιουλ να ανανεώνει το συμβόλαιό του για ακόμη έναν χρόνο όπως αναφέρει το ισπανικό «encestando».

Ο πολύπειρος γκαρντ είχε από τις πρώτες συναντήσεις με τον Χουάν Κάρλος Σάντσεθ, ο οποίος επέστρεψε στη θέση του επικεφαλής του τμήματος, με τη διοίκηση να του επαναλαμβάνει τη δέσμευση που του δίνει τα τελευταία χρόνια, ότι θα παραμένει στη Ρεάλ για όσο διάστημα εκείνος επιθυμεί να συνεχίσει να αγωνίζεται. Πρόκειται για μία κίνηση σεβασμού προς έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στην ιστορία του συλλόγου, ο οποίος πλέον έχει περιορισμένο ρόλο στο rotation και συμβόλαιο προσαρμοσμένο στα δεδομένα.

Ο Γιουλ έφτασε τον περασμένο Ιανουάριο τις 1.200 συμμετοχές με τη φανέλα της Ρεάλ, ενώ η νέα χρονιά θα είναι η 20ή σεζόν του στην ομάδα. Την ίδια ώρα, αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Μάριο Χεζόνια. Ο Κροάτης φόργουορντ εξακολουθεί να εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής στο NBA, εφόσον προκύψει πρόταση που θα τον ικανοποιεί.

Το χρονικό περιθώριο για μια τέτοια εξέλιξη ολοκληρώνεται στις 20 Ιουλίου. Αξίζει να σημειωθεί πως το συμβόλαιο του Χεζόνια προβλέπει ρήτρα αποδέσμευσης μόνο για μετακίνηση στο NBA και μόνο μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα του Ιουλίου. Αντίθετα, δεν υπάρχει αντίστοιχη δυνατότητα αποχώρησης για άλλη ομάδα της EuroLeague.

Παράλληλα, η Ρεάλ έχει ολοκληρώσει και τη διαμόρφωση του τεχνικού επιτελείου του Πέδρο Μαρτίνεθ με μονάχα τον Λόλο Καλίν να συνεχίζει στο προπονητικό τιμ της «βασίλισσας» από το προηγούμενο επιτελείο του Σέρτζιο Σκαριόλο.