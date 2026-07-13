ΛεΝτέι και Σέστινα δεν συνεχίζουν στο ρόστερ της Αρμάνι που ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τους δύο παίκτες.

Αποχωρήσεις στην Αρμάνι. Οι Ιταλοί ανακοίνωσαν το τέλος της συνεργασίας τους με δύο παίκτες. Ο λόγος για τους Ζακ ΛεΝτέι και Νέιτ Σέστινα που αποτελούν παρελθόν από τον σύλλογο με έδρα το Μιλάνο.

Ο ΛεΝτέι ήταν εκ των πιο σταθερών της Αρμάνι στη Euroleague και τελείωσε τη σεζόν με 11.8 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο, όμως οι Ιταλοί δεν μπόρεσε να παίξουν στα playoffs. Σύμφωνα με ισραηλινό δημοσίευμα, η Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει τον Ζακ ΛεΝτέι, όμως στο «κόλπο» είναι και η Παρτίζαν

Από την πλευρά του ο Σέστινα είχε 3.4 πόντους, 1.4 ριμπάουντ, έχοντας μικρό χρόνο συμμετοχής στην ομάδα.