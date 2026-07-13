Αρμάνι: Παρελθόν οι ΛεΝτέι και Σέστινα
Αποχωρήσεις στην Αρμάνι. Οι Ιταλοί ανακοίνωσαν το τέλος της συνεργασίας τους με δύο παίκτες. Ο λόγος για τους Ζακ ΛεΝτέι και Νέιτ Σέστινα που αποτελούν παρελθόν από τον σύλλογο με έδρα το Μιλάνο.
Ο ΛεΝτέι ήταν εκ των πιο σταθερών της Αρμάνι στη Euroleague και τελείωσε τη σεζόν με 11.8 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο, όμως οι Ιταλοί δεν μπόρεσε να παίξουν στα playoffs. Σύμφωνα με ισραηλινό δημοσίευμα, η Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει τον Ζακ ΛεΝτέι, όμως στο «κόλπο» είναι και η Παρτίζαν
Από την πλευρά του ο Σέστινα είχε 3.4 πόντους, 1.4 ριμπάουντ, έχοντας μικρό χρόνο συμμετοχής στην ομάδα.
Nothing but respect.— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) July 13, 2026
Thank you for everything, Zach. 🤍❤️
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