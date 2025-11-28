Ο Ίγκνας Σαργκιούνας θα θυμάται για πολλά χρόνια το ιστορικό του επίτευγμα στη Μεγάλη Βρετανία. Ποιος είναι ο 26χρονος Λιθουανός γκαρντ που έκλεψε την παράσταση.

Ούτε και ο Ρίμας Κουρτινάιτις θα είχε «σκηνοθετήσει» τέτοιο φινάλε όπως αυτό στην «Copper Box Arena» του Λονδίνου.

Ακόμα και ο υπεραισιόδοξος Λιθουανός δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι η ομάδα του θα κέρδιζε ματς από το -7 και με μόλις 15 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος.

Και όμως, έγινε. Οι Βρετανοί ήπιαν... θάλασσα στο τέλος και ο Ίγκνας Σαργκιούνας το εκμεταλλεύτηκε και μάλιστα με το παραπάνω οδηγώντας τη Λιθουανία σε μια επική ανατροπή.

Πέτυχε 9 πόντους με 3/3 τρίποντα στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα και άφησε τους γηπεδούχους αποσβολωμένους να κοιτάζουν και να μην μπορούν να καταλάβουν τα όσα είχαν συμβεί.

Λίγο - πολύ ο Σαργκιούνας θύμισε... τις clutch εμφανίσεις των Τρέισι ΜακΓκρέιντι και Ρέτζι Μίλερ οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει ανάλογα επιτεύγματα με τους Ρόκετς και τους Πέισερς αντίστοιχα.

Ποιος είναι όμως Ίγκνας Σαργκιούνας που έστρεψε όλους τους προβολείς της δημοσιότητας πάνω του στα πρώτα ματς των προκριματικών για το Μουντομπάσκετ 2027;

Από το Κάουνας στο NCΑΑ

Γεννήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 1999 στο Κάουνας και έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στην ακαδημία του Άρβιντας Σαμπόνις το 2015. Έναν χρόνο αργότερα μετακόμισε στην 2η ομάδα της Ζάλγκιρις Κάουνας χωρίς ωστόσο να καταφέρει να προωθηθεί στην 1η ομάδα.

Στα 19 του χρόνια μετακόμισε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και πιο συγκεκριμένα στο κολέγιο της Τζόρτζια όπου αγωνίστηκε στους «Georgia Bulldogs» τη σεζόν 2018-19 έχοντας κατά μέσο όρο 1.8 πόντους σε 20 συνολικά παιχνίδια ανά 6 λεπτά συμμετοχής.

Την αμέσως επόμενο σεζόν (2019-2020) βρέθηκε στο Κολοράντο Στέιτ ωστόσο δεν αγωνίστηκε ούτε σ' ένα ματς επιλέγοντας τον λεγόμενο «redshirt rule». Δηλαδή είχε την ευκαιρία να προπονείται και να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον και αν ήθελε να χρησιμοποιήσει στο μέλλον τη «σεζόν redshirt» ώστε να αγωνιστεί για 4 πλήρεις σεζόν. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κανόνα, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε παίκτες να «παγώσουν» για ένα έτος την δυνατότητα να παίξουν.

Εξαργύρωση στην εθνική Λιθουανίας

Τελικά ο Σαργκιούνας επέλεξε να επιστρέψει στην Λιθουανία και να αγωνιστεί τη διετία 2020-2022 στην Πριενάι με την οποία είχε 12.4 πόντους, 3.2 ασίστ και 2.4 ριμπάουντ με 38% στα τρίποντα. Η σεζόν 2022-23 θα τον βρει στην Γερμανία και στην Μπαϊρόιτ με την οποία μέτρησε 10.5 πόντους με 41% στα τρίποντα ανά 22 λεπτά συμμετοχής σε σύνολο 22 αγώνων.

Το 2023-24 αγωνίστηκε στην Νεπτούνας Κλαϊπέντα όπου έγραψε πολύ καλά νούμερα (12.3π., 2.3ασ., 2.2ριμπ., 34% στα τρίποντα) ενώ την τελευταία διετία αποτελεί μέλος της Ρίτας Βίλνιους. Φέτος έχει κατά μέσο όρο 13 πόντους, 3.4 και 3.1 ριμπάουντ, σουτάροντας με 65% στα δίποντα και 57% στα τρίποντα! Παράλληλα αποτέλεσε και μέλος της εθνικής Λιθουανίας στο πρόσφατο Eurobasket έχοντας αγωνιστεί σε 7 ματς με 4.4 πόντους και 1.7 ριμπάουντ ανά 16 λεπτά.

Θυμηθείτε τα εξωπραγματικά του κατορθώματα στα 15 τελευταία δευτερόλεπτα