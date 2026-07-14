«Η Παρτίζαν μίλησε με τον Έξουμ»

Ο Ντάντε Έξουμ βρίσκεται στο προσκήνιο της Παρτίζαν, ωστόσο το ενδεχόμενο επιστροφής του είναι δύσκολο σύμφωνα με όσα αναφέρει σέρβικο δημοσίευμα.

Η Παρτίζαν βρίσκεται στην αγορά και σκοπεύει να ξεκινήσει τις μεταγραφές τις, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον ΝτάντεΈξουμΈξουμ να αποτελεί στόχος του σερβικού συλλόγου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει η «mozzartsport», ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχαίλοβιτς, μίλησε ο ίδιος με τον πρώην παίκτη της ομάδας, (Έξουμ), προκειμένου να μάθει τις προθέσεις του για την ερχόμενη σεζόν.

Ο ΝτάντεΈξουμ του ξεκαθάρισε πως θέλει να βάλει σε προτεραιότητα την αποθεραπεία του. Μάλιστα σημειώνεται πως δεν θα προλάβει να είναι έτοιμος στην έναρξη της νέας χρονιάς και θα είναι δύσκολο για τον ίδιο να βρει ομάδα, ως τραυματίας.

Θυμίζουμε ο Αυστραλός γκαρντ, ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο γόνατο.