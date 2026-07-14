«Ο Ολυμπιακός προσφέρει τρία εκατομμύρια στον Τζόουνς-Γκαρσία», σύμφωνα με Αμερικανό δημοσιογράφο
Μετά τη μεταγραφή του Γιαν Μοντέρο στον Ολυμπιακό, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν στρέψει την προσοχή τους στον Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία, προκειμένου να τον εντάξουν στο ρόστερ τους.
Δημοσίευμα από την Αμερική αναφέρει πως οι Πειραιώτες έχουν καταθέσει πρόταση στον Δομινικανό φόργουορντ, αξίας τριών εκατομμυρίων για δύο χρόνια, σύμφωνα με τον Ντάστι Γκάζρα. Μάλιστα ο ίδιος αναφέρει πως την περασμένη σεζόν, απέρριψε πρόταση δύο εκατομμύριων από τον Ολυμπιακό, προκειμένου να διεκδικήσει τις πιθανότητές του να παραμείνει στο NBA.
Το Gazzetta σας έχει ενημερώσει πως οι Γιώργος Μπαρτζώκας, Νίκος Λεπενιώτης και Χρήστος Μπαφές που βρίσκονται στο Λας Βέγκας, έχουν ως βασική προτεραιότητα τον Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία, που ανήκει στους Σαν Αντόνιο Σπερς και δεν αγωνίζεται φέτος στο Summer League. Υπήρχε έντονο ενδιαφέρον από πέρσι για τον παίκτη, αλλά φέτος αναζωπυρώνεται.
Ο Γκαρσία, αγωνίστηκε κυρίως με τη θυγατρική ομάδα των Σπερς την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Στη regular season του NBA, έπαιξε μόλις σε 11 παιχνίδια, έχοντας μέσο όρο 2.9 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά 6.2 λεπτά συμμετοχής. Ένας σοβαρός τραυματισμός, τον άφησε εκτός και πλέον είναι πολύ δύσκολο να βρει στο NBA κάποιο συμβόλαιο.
Αξίζει να σημειωθεί, πως κάτω από τη δημοσίευση του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Μοντέρο, ο Γκαρσία σχολίασε: «οποιοσδήποτε μπορεί να σου κάνει παρέα», στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα».
Related Scoop: Following the breaking news that the Spurs have re-signed Jordan McLaughlin, I'm hearing that David Jones Garcia and his agents reportedly had a terrific meeting with reps from Greek Powerhouse Olympiakos who are rumored to have offered him in the neighborhood of… https://t.co/JlfgBv8Nik pic.twitter.com/YjSwmCDrmF— SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) July 13, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.