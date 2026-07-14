«Ο Ολυμπιακός προσφέρει τρία εκατομμύρια στον Τζόουνς-Γκαρσία», σύμφωνα με Αμερικανό δημοσιογράφο

Ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει κάνει πρόταση τριών εκατομμυρίων στον Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία, προκειμένου να τον εντάσσει στο ρόστερ του, σύμφωνα με Αμερικανό δημοσιογράφο.

Μετά τη μεταγραφή του Γιαν Μοντέρο στον Ολυμπιακό, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν στρέψει την προσοχή τους στον Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία, προκειμένου να τον εντάξουν στο ρόστερ τους.

Δημοσίευμα από την Αμερική αναφέρει πως οι Πειραιώτες έχουν καταθέσει πρόταση στον Δομινικανό φόργουορντ, αξίας τριών εκατομμυρίων για δύο χρόνια, σύμφωνα με τον Ντάστι Γκάζρα. Μάλιστα ο ίδιος αναφέρει πως την περασμένη σεζόν, απέρριψε πρόταση δύο εκατομμύριων από τον Ολυμπιακό, προκειμένου να διεκδικήσει τις πιθανότητές του να παραμείνει στο NBA.

Το Gazzetta σας έχει ενημερώσει πως οι Γιώργος Μπαρτζώκας, Νίκος Λεπενιώτης και Χρήστος Μπαφές που βρίσκονται στο Λας Βέγκας, έχουν ως βασική προτεραιότητα τον Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία, που ανήκει στους Σαν Αντόνιο Σπερς και δεν αγωνίζεται φέτος στο Summer League. Υπήρχε έντονο ενδιαφέρον από πέρσι για τον παίκτη, αλλά φέτος αναζωπυρώνεται.

Ο Γκαρσία, αγωνίστηκε κυρίως με τη θυγατρική ομάδα των Σπερς την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Στη regular season του NBA, έπαιξε μόλις σε 11 παιχνίδια, έχοντας μέσο όρο 2.9 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά 6.2 λεπτά συμμετοχής. Ένας σοβαρός τραυματισμός, τον άφησε εκτός και πλέον είναι πολύ δύσκολο να βρει στο NBA κάποιο συμβόλαιο.

Αξίζει να σημειωθεί, πως κάτω από τη δημοσίευση του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Μοντέρο, ο Γκαρσία σχολίασε: «οποιοσδήποτε μπορεί να σου κάνει παρέα», στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα».