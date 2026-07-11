Στο επίκεντρο βρίσκεται η υπόθεση Τόμας Γουόκαπ στον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, οι Πειραιώτες έχουν ξεκάθαρη στάση αναφορικά με το οικονομικό σκέλος, που είναι στο χέρι τους.

Ο Τόμας Γουόκαπ έχει βρεθεί στο επίκεντρο σχετικά με το μέλλον του στον Ολυμπιακό, μετά το έντονο ενδιαφέρον της Ντουμπάι BC, η οποία εμφανίζεται διατεθειμένη να του προσφέρει ένα συμβόλαιο που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για δύο ή ακόμη και τρία χρόνια.

Πρόκειται για μία πρόταση που υπερδιπλασιάζει τις σημερινές απολαβές του διεθνούς γκαρντ και δεδομένα δημιουργεί νέα δεδομένα γύρω από το μέλλον του. Υπάρχει, όμως, μία πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Ο Γουόκαπ δεν διαθέτει ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του. Αυτό σημαίνει ότι η απόφαση δεν βρίσκεται ούτε αποκλειστικά στα χέρια του παίκτη ούτε της Ντουμπάι. Ο Ολυμπιακός είναι εκείνος που κρατά τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης, αφού ο Αμερικανός με ελληνικό διαβατήριο δεσμεύεται με συμβόλαιο.

Δεν θέλει να τον χάσει, αλλά σέβεται την επιθυμία του

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta, οι «ερυθρόλευκοι» είναι ξεκάθαροι. Αν ο Γουόκαπ εκφράσει την επιθυμία να αποδεχθεί την πρόταση της Ντουμπάι, δεν σκοπεύουν να σταθούν εμπόδιο στην καριέρα του με μία βασική προϋπόθεση. Η ομάδα που τον θέλει θα πρέπει να αποζημιώσει τον Ολυμπιακό με ένα ποσό που θα ανταποκρίνεται στην αξία του παίκτη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η διαπραγμάτευση ξεκινά από τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτελεί την αφετηρία των συζητήσεων.

Είναι σαφές ότι οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν καμία διάθεση να αποχωριστούν έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες της τελευταίας πενταετίας. Αντιθέτως, η πρόθεση της διοίκησης είναι να τον κρατήσει στο ΣΕΦ. O Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή των αποδοχών του, ανεβάζοντας τις ετήσιες απολαβές του περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τη νέα σεζόν, ενώ στο τραπέζι υπάρχει και σκέψη για συνολική πολυετή επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Με άλλα λόγια, οι Πειραιώτες αναγνωρίζουν πως ο Γουόκαπ, μετά από όσα έχει προσφέρει στην ομάδα, αξίζει ένα καλύτερο συμβόλαιο. Από την άλλη πλευρά, αντιλαμβάνονται επίσης ότι είναι δύσκολο να ανταγωνιστούν οικονομικά μία πρόταση που μπορεί να φτάσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ για δύο χρόνια ή ακόμη και τα 9 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα τον αφήσει να αποχωρήσει χωρίς αντάλλαγμα.

Δεν είναι τυχαίο ότι στον Ολυμπιακό αντιμετωπίζουν την υπόθεση με τόση προσοχή. Ο Γουόκαπ δεν είναι απλώς ένας ακόμη βασικός γκαρντ, αλλά ένας από τους παίκτες πάνω στους οποίους χτίστηκε η αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας τα τελευταία πέντε χρόνια αποτελώντας έναν από τους πιο πιστούς «στρατιώτες» του Γιώργου Μπαρτζώκα.