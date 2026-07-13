Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού στο Λας Βέγκας, δέχθηκαν τα εύσημα από ανθρώπους του NBA μετά την πολύ πετυχημένη σεζόν στη EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία εξαιρετική σεζόν, η οποία στο φινάλε της, τον βρήκε πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας. Μετά από αυτή την αγωνιστική περίοδο, στόχος είναι να δείξει η ομάδα ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο, με τις απαιτήσεις να είναι υψηλές.

Έχοντας φτάσει στο καλοκαίρι, τα βλέμματα είναι στραμμένα στις μεταγραφές. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει σε δύο εξαιρετικές κινήσεις στην περιφέρεια, έχοντας αποκτήσει τους Γιαν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Εδώ και λίγες μέρες, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μαζί με τον Χρήστο Μπαφέ και τον Νίκο Λεπενιώτη, βρίσκονται στο Λας Βέγκας. Μία χρονιά που πάνε εκεί, όπου διεξάγεται το Summer League, με σκοπό να δουν παίκτες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Κατά την παρουσία τους στο Λας Βέγκας, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, αποθεώθηκαν από ανθρώπους του NBA (πολλοί ήταν των Σπερς, οι οποίοι έχουν ευρωπαϊκή μπασκετική κουλτούρα), για τα όσα πέτυχε η ομάδα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και κυρίως, για την κατάκτηση της EuroLeague.

Τα εύσημα τα πήρανε και από παλαίμαχους μπασκετμπολίστες, οι οποίοι έχουν περάσει από τη χώρα μας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Τζόνι Ρότζερς, ο οποίος είχε θητεία τόσο στον Ολυμπιακό, όσο και στον Παναθηναϊκό, αλλά και ο Αντόνιο Ντέιβις, ο οποίος είχε φορέσει τα «πράσινα».