Ο Τζον Πουλακίδας είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, αλλά εκείνος έχει σαν πρώτη σκέψη το NBA.

Το όνομα του Τζον Πουλακίδα είναι «καυτό» τα τελευταία 24ωρα. Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ, είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, μιας και οι «ερυθρόλευκη» βλέπουν μια πολύ καλή περίπτωση, αλλά και προοπτική στο πρόσωπο του 23χρονου.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Χρήστος Μπαφές και ο Νίκος Λεπενιώτης, βρίσκονται στο Λας Βέγκας και κοιτάζουν την αγορά του NBA. Ο Πουλακίδας είναι ένας παίκτης εξελίξιμος και με ταλέντο, ο οποίος μάλιστα την περασμένη σεζόν, αγωνίστηκε και σε 13 ματς του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου, με τη φανέλα των Μάβερικς.

Το πρόβλημα με το διαβατήριο του νεαρού γκαρντ, είναι κάτι που απασχολεί, όμως υπάρχει αισιοδοξία ότι θα μπορέσει να πάρει το ελληνικό και δεν θα πιάνει θέση ξένου, σε πιθανή μετακίνησή του στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, μεγάλο ρόλο παίζουν και τα «θέλω» του ίδιου του παίκτη.

Ο Πουλακίδας, έχει ως προτεραιότητα την παραμονή του στο NBA. Είχε ολοκληρώσει πολύ καλά τη σεζόν και θέλει να δοκιμάσει την τύχη του στο NBA, με τα πρώτα του δείγματα να είναι ενθαρρυντικά. Με τα όσα έδειξε, αλλά και την έφεσή του στο σκοράρισμα, είναι δύσκολο να μην βρει κάποιο συμβόλαιο στις ΗΠΑ.

Ο 23χρονος παραμένει στο στόχαστρο του Ολυμπιακού και η ομάδα πάντα έχει ανοιχτά τα μάτια της για έναν παίκτη που έχει ελληνικές ρίζες, θα μπορεί να βγάλει ελληνικό διαβατήριο και έχει τα προσόντα για να ανταπεξέλθει στη EuroLeague.