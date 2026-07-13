Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Ελληνοαμερικανού γκαρντ, Τζον Πουλακίδας, ο οποίος αγωνίζεται στο NBA με τους Μάβερικς.

Ο Ολυμπιακός μετά και την απόκτηση του Γιαν Μοντέρο, εξακολουθεί να κοιτάζει την αγορά, προκειμένου να ενισχυθεί ενόψει της νέας σεζόν. Οι βλέψεις εξάλλου, θα είναι υψηλές, ειδικά μετά την κατάκτηση της EuroLeague το 2026.

Προφανώς ένα μεγάλο θέμα, είναι με τους παίκτες που ήδη βρίσκονται στο ρόστερ. Το τι θα γίνει με τους Τόμας Γουόκαπ, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κόρι Τζόσεφ, όμως οι άνθρωποι της ομάδας, θέλουν να ξέρουν, πως μπορούν να ενισχυθούν, ακόμα περισσότερο, ακόμα και αν οι ανανεώσεις έχουν αίσιο τέλος.

Στο Λας Βέγκας για το Summer League (και όχι μόνο) βρίσκονται οι Γιώργος Μπαρτζώκας, Νίκος Λεπενιώτης και Χρήστος Μπαφές. Στόχος τους, να δουν αν υπάρχει κάποια καλή περίπτωση για τον Ολυμπιακό, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ένας παίκτης που φαίνεται να απασχολεί την ομάδα, είναι ο Τζον Πουλακίδας.

Ο 23χρονος γκαρντ, όπως προδίδει και το όνομά του, έχει ελληνική καταγωγή. Οι γονείς του κατάγονται από τη Σπάρτη, ωστόσο βρίσκονται εδώ και πολλά χρόνια στις ΗΠΑ, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Τζον.

Το ξεκίνημα, η ευκαιρία στο NBA και το αγωνιστικό προφίλ του Πουλακίδα

Ο Πουλακίδας ξεκίνησε την κολεγιακή του καριέρα στο Yale, όπου αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια και εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους σουτέρ της Ivy League, ολοκληρώνοντας την παρουσία του με ποσοστό άνω του 40% στα τρίποντα. Τη σεζόν 2025-26, μετά το τέλος της κολεγιακής του πορείας, υπέγραψε στη G-League με τους San Diego Clippers, όπου ξεχώρισε με το περιφερειακό του σουτ. Λίγους μήνες αργότερα κέρδισε two-way συμβόλαιο με τους Μάβερικς και έκανε το ντεμπούτο του στο NBA τον Μάρτιο του 2026.

Με ύψος 1,98 μ. και θέση shooting guard, ο Πουλακίδας έχει χτίσει το προφίλ του πάνω στην εκτέλεση από την περιφέρεια, την κίνηση χωρίς την μπάλα και την ικανότητά του να προσφέρει άμεσο σκορ. Η διαδρομή του από το Yale, στη G-League και τελικά στο NBA αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα παίκτη που αξιοποίησε την εξειδίκευσή του στο σουτ για να ανέβει επίπεδο.

Με τους Μάβερικς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, έπαιξε σε 13 ματς, με μέσο όρο 8.8 πόντους και 2.3 ριμπάουντ ανά 19.5 λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα, ο 23χρονος είχε πραγματοποιήσει και μία απίθανη εμφάνιση κόντρα στους Μπουλς, στη νίκη της ομάδας του με 149-128, έχοντας 28 πόντους (2/3 βολές, 1/2 δίποντα, 8/16 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 36 λεπτά.

Εκτελεί με συνέπεια τόσο σε catch-and-shoot όσο και βγαίνοντας από σκριν, ενώ το μεγάλο του «όπλο» είναι το τρίποντο. Δεν διστάζει να σουτάρει ή να πάρει πρωτοβουλίες, διαβάζει καλά τα σκριν και δημιουργεί χώρους, δίχως απαραίτητα να έχει την μπάλα. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία, με μία πρώτη ανάγνωση, ταιριάζουν στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού.

Είναι πάρα πολύ ψηλός για γκαρντ (1.98μ.), το οποίο είναι σημαντικό για τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Αν υπάρχει ένα στοιχείο στο οποίο υστερεί και θα χρειαστεί την περισσότερη δουλειά, είναι στο αμυντικό κομμάτι. Δεν είναι καλός στην πίεση πάνω στην μπάλα και απέναντι σε εκρηκτικούς χειριστές, χάνει εύκολα τον αντίπαλό του. Βελτίωση σηκώνει και το κομμάτι της δημιουργίας, μιας και δεν είναι στα ατού του. Βέβαια, μιλάμε για έναν παίκτη 23 χρονών, το οποίο σημαίνει ότι σηκώνει περιθώρια βελτίωσης και να αλλάξει πράγματα στο στυλ παιχνιδιού του.

Τι ισχύει με το ελληνικό διαβατήριο

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ, σε περίπτωση που πιάσει λιμάνι αυτή τη στιγμή, θα πιάνει θέση ξένου. Ο Πουλακίδας δεν έχει ελληνικό διαβατήριο, όμως εδώ και πολύ καιρό, έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου να του εκδοθεί.

Το ενδεχόμενο τόσο της εξέλιξης του παίκτη, αλλά και του ελληνικού διαβατηρίου, είναι πράγματα τα οποία κάνουν τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, να βλέπουν πολύ ζεστά την περίπτωσή του. Βέβαια, όσο πιάνει θέση ξένου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει επίσημη προσέγγιση για την απόκτησή του.