Σε μία είδηση «βόμβα» προχώρησε η «L'Equipe», καθώς γράφει πως ο Ροναλντίνιο ενδιαφέρεται για την αγορά της ομάδας μπάσκετ της Μονακό.

Τα τεράστια οικονομικά προβλήματα στη Μονακό, έχουν φέρει τα άνω κάτω στην ομάδα. Με σταθερά καλή παρουσία στη EuroLeague, μία από τις κορυφαίες ομάδες των τελευταίων ετών θα παίζει στο EuroCup, ενώ από την άλλη, δεν έχει πάρει άδεια για συμμετοχή στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Γαλλίας.

Οι Μονεγάσκοι προσπαθούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αλλαγής ιδιοκτησίας και να περάσει η ομάδα στα χέρια του πρώην NBAer, Τζαμάλ Μάσμπερν, όμως φαίνεται ότι τα πράγματα, μπορεί να πάρουν διαφορετική εξέλιξη.

Σύμφωνα με τη γαλλική «L'Equipe», ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Ροναλντίνιο, έχει καταθέσει επίσημη πρόταση για να εξαγοράσει τον σύλλογο του Πριγκιπάτου.

Έχοντας τη στήριξη του επενδυτικού fund «Clayton Sports», το βράδυ της Δευτέρας (10/08), ο Ροναλντίνιο έστειλε επιστολή στον εκτελεστικό διευθυντή της Μονακό, Ολέξι Γεφίμοφ, για να εξαγοράσει τον σύλλογο.

Ο Βραζιλιάνος θρύλος, φαίνεται διατεθειμένος να εξοφλήσει τα χρέη της Μονακό (2.5 εκατ. ευρώ), αλλά και ότι άλλο χρειαστεί, για να παίξει κανονικά η ομάδα στο γαλλικό πρωτάθλημα της νέας σεζόν.