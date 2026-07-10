Η Αρμάνι Μιλάνο ήρθε σε συμφωνία με τον Ουσμάν Ντιόπ για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Η Αρμάνι Μιλάνο συνεχίζει να «χτίζει» το ρόστερ της για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι πρωταθλητές Ιταλίας, ήρθαν σε συμφωνία με τον Ουσμάν Ντιόπ, για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο 26χρονος φόργουορντ-σέντερ, υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο και θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Αρμάνι. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έπαιξε μόλις σε δύο ματς της EuroLeague, ενώ στα playoffs του ιταλικού πρωταθλήματος, είχε μέσο όρο 7.5 πόντους και 5 ριμπάουντ ανά 14.4 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της Αρμάνι

«Η Ολίμπια Μιλάνο κατέληξε σε συμφωνία με τον Ουσμάν Ντιόπ για την επέκταση της συνεργασίας τους με νέο πολυετές συμβόλαιο.

«Η παραμονή μου στην Ολίμπια ήταν αυτό που ήθελα και επιθυμούσα από την πρώτη στιγμή. Είμαι πραγματικά χαρούμενος και έτοιμος να δώσω τα πάντα, ώστε να συνεχίσουμε να γράφουμε τη σπουδαία ιστορία αυτού του συλλόγου», δήλωσε ο Ντιόπ.

Ο Ουσμάν Ντιόπ, σέντερ ύψους 2,04 μ., γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2000 στο Ρουφίσκ της Σενεγάλης και εντάχθηκε στην Ολίμπια Μιλάνο τον Ιούλιο του 2024, προερχόμενος από τη Ντινάμο Σάσαρι.

Στα δύο πρώτα χρόνια της παρουσίας του στο Μιλάνο κατέκτησε δύο Σούπερ Καπ Ιταλίας, το Κύπελλο Ιταλίας του 2026 και το πρωτάθλημα Ιταλίας της σεζόν 2025-26.

Στα playoffs του 2026 είχε μέσο όρο 7,5 πόντους ανά αγώνα, με ποσοστό ευστοχίας 81,3% στα δίποντα. Στη σειρά των τελικών ανέβασε την απόδοσή του στους 9,5 πόντους ανά παιχνίδι, σουτάροντας με 81,2% στα δίποντα και 80,0% στις βολές, ενώ παράλληλα μάζευε 5,0 ριμπάουντ κατά μέσο όρο και ολοκλήρωσε τη σειρά με μέσο όρο αξιολόγησης (PIR) άνω του 15,0».