Αρμάνι: Ανανέωσε με πολυετές συμβόλαιο τον Τόνουτ
Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Στέφανο Τόνουτ, με τον Ιταλό γκαρντ να υπογράφει νέο πολυετές συμβόλαιο και να παραμένει κάτοικος Μιλάνου.
«Είμαι ενθουσιασμένος και πολύ κινητοποιημένος που θα συνεχίσω να παλεύω για αυτή τη φανέλα και αυτά τα χρώματα. Το νέο πρότζεκτ είναι πραγματικά συναρπαστικό. Υπάρχουν όλα τα στοιχεία για να συνεχίσουμε να χτίζουμε κάτι σημαντικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός γκαρντ μετά τη συμφωνία.
One more chapter 📕🏀
We have extended Stefano Tonut 🤍❤️
🇮🇹 | Comunicato ufficiale 👉🏻 https://t.co/AUEIGk4mqx
🇬🇧 | Official statement 👉🏻 https://t.co/71sSXzuXMq#ForzaOlimpia pic.twitter.com/ED1LWdpyEj— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) July 11, 2026
Ο 32χρονος άσος τόνισε πως θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες και να απολαύσει ξανά το μπάσκετ μετά από μία δύσκολη σεζόν: «Θα προσπαθήσω να βοηθήσω μαζί με τους συμπαίκτες μου, συνεχίζοντας τις επιτυχίες που έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Μετά από μια δύσκολη χρονιά για πολλούς λόγους, ανυπομονώ να επιστρέψω στις καλές μου εμφανίσεις και να απολαύσω ξανά αυτό που αγαπώ».
Παράλληλα, ο Τόνουτ ευχαρίστησε τη διοίκηση της Αρμάνι, τον προπονητή Τζουζέπε Ποέτα, τον Χρήστο Σταυρόπουλο και τον Ντανιέλε Μπαέζι για τη στήριξή τους, υπογραμμίζοντας πως η παραμονή του στο Μιλάνο αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης όχι μόνο προς τον παίκτη αλλά και προς τον άνθρωπο.
Στα τέσσερα χρόνια του στο Μιλάνο έχει πανηγυρίσει τρία πρωταθλήματα Ιταλίας, ένα Κύπελλο και δύο Super Cup, αποτελώντας κομμάτι μιας περιόδου γεμάτης διακρίσεις για την ομάδα. Παράλληλα, στο ιταλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Αρμάνι έχει καταγράψει συνολικά 151 συμμετοχές και 613 πόντους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.