Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την πολυετή επέκταση της συνεργασίας της με τον Στέφανο Τόνουτ.

Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Στέφανο Τόνουτ, με τον Ιταλό γκαρντ να υπογράφει νέο πολυετές συμβόλαιο και να παραμένει κάτοικος Μιλάνου.

«Είμαι ενθουσιασμένος και πολύ κινητοποιημένος που θα συνεχίσω να παλεύω για αυτή τη φανέλα και αυτά τα χρώματα. Το νέο πρότζεκτ είναι πραγματικά συναρπαστικό. Υπάρχουν όλα τα στοιχεία για να συνεχίσουμε να χτίζουμε κάτι σημαντικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός γκαρντ μετά τη συμφωνία.

Ο 32χρονος άσος τόνισε πως θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες και να απολαύσει ξανά το μπάσκετ μετά από μία δύσκολη σεζόν: «Θα προσπαθήσω να βοηθήσω μαζί με τους συμπαίκτες μου, συνεχίζοντας τις επιτυχίες που έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Μετά από μια δύσκολη χρονιά για πολλούς λόγους, ανυπομονώ να επιστρέψω στις καλές μου εμφανίσεις και να απολαύσω ξανά αυτό που αγαπώ».

Παράλληλα, ο Τόνουτ ευχαρίστησε τη διοίκηση της Αρμάνι, τον προπονητή Τζουζέπε Ποέτα, τον Χρήστο Σταυρόπουλο και τον Ντανιέλε Μπαέζι για τη στήριξή τους, υπογραμμίζοντας πως η παραμονή του στο Μιλάνο αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης όχι μόνο προς τον παίκτη αλλά και προς τον άνθρωπο.

Στα τέσσερα χρόνια του στο Μιλάνο έχει πανηγυρίσει τρία πρωταθλήματα Ιταλίας, ένα Κύπελλο και δύο Super Cup, αποτελώντας κομμάτι μιας περιόδου γεμάτης διακρίσεις για την ομάδα. Παράλληλα, στο ιταλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Αρμάνι έχει καταγράψει συνολικά 151 συμμετοχές και 613 πόντους.