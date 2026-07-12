Μπεσίκτας: Ενισχύθηκε με τον πρώην NBAer, Τζέιλεν Νόουελ
Η Μπεσίκτας ενίσχυσε την περιφερειακή της γραμμή, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τζέιλεν Νόουελ για τη νέα σεζόν.
Ο 26χρονος Αμερικανός γκαρντ (1,93 μ.) κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, έχοντας πίσω του σημαντική παρουσία στο ΝΒΑ. Μετά την ολοκλήρωση της κολεγιακής του πορείας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, επιλέχθηκε στο Νο. 43 του NBA Draft του 2019 και στη συνέχεια αγωνίστηκε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου με τις φανέλες των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Μέμφις Γκρίζλις, Ντιτρόιτ Πίστονς και Νιου Όρλεανς Πέλικανς, μετρώντας περισσότερες από 200 συμμετοχές.
Το 2025 διακρίθηκε στο NBA G League, καθώς συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της χρονιάς, ενώ την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα των Gigantes de Carolina στο Πουέρτο Ρίκο.
Resmi Açıklama I Jaylen Nowell— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) July 12, 2026
Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD’li guard Jaylen Nowell ile sözleşme imzaladı.
NCAA’de Washington formasıyla tamamladığı kolej kariyerinin ardından 2019 NBA Draftı’nın 43’üncü sırasında seçilme başarısı gösteren Nowell,… pic.twitter.com/Vnh7s2bvau
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