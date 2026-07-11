Αγραβάνης στο Gazzetta για μεταγραφή Όσμαν: «Μακάρι ο ΠΑΟΚ να σπάσει το δίπολο στην Ελλάδα»

Ο Δημήτρης Αγραβάνης βρέθηκε στο Marathon Master 2026 και μίλησε στο Gazzetta για το τουρνουά, την μετακόμισε Όσμαν στον ΠΑΟΚ και πολλά ακόμα.

Το Μarathon Master 2026 διεξάγεται στον Σχοινιά και στο τουρνουά λαμβάνει μέρος και ο Δημήτρης Αγραβάνης που δοκίμασε τις ικανότητες του στο μπιτς βόλεϊ και ειδικά στο σερβίς όπου και τα πήγε εξαιρετικά, παίρνοντας δώρα. Ο Έλληνας φόργουορντ μίλησε στο Gazzetta για το τουρνουά, ενώ σχολίασε και τη σπουδαία μετακίνηση του Τζέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ.

«Ο ΠΑΟΚ έχει καινούριο πρόεδρο που έχει όραμα να πετύχει πράγματα και με τις προτάσεις που έκανε στον Χεζόνια και με τη μεγάλη μεταγραφή που πέτυχε. Αν όχι ο καλύτερος, ίσως το δεύτερο καλύτερο τριάρι πίσω από τον Χεζόνια. Μακάρι να χτίσει μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει για να σπάσει το δίπολο στην Ελλάδα», ανέφερε ενώ στάθηκε και στον Νικ Καλάθη. Στο τέλος απάντησε και για τη νέα σεζόν που έρχεται στη Euroleague.

Δείτε όσα είπε στο Gazzetta