ΠΑΟΚ: Εκτός με τη Δόξα Λευκάδας ο Όσμαν
2η αγωνιστική της Greek Basket League και ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Δόξα Λευκάδας, σε κεκλεισμένων των θυρών παιχνίδι λόγω τιμωρίας από πέρσι, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να καλείται να "κόψει" και πάλι 2 ξένους από τη 12άδα του.
Κι αν για τον Κλίφορντ Ομορούγι αυτό ήταν αναμενόμενο, η απόφαση για το δεύτερο που θα μείνει εκτός, έχει το ενδιαφέρον της, δεδομένου ότι αυτός θα είναι ο Τσέντι Όσμαν. Ο Τούρκος θα πάρει ανάσες σήμερα και αναμένεται να επιστρέψει κανονικά για την αναμέτρηση του Eurocup, στην έδρα της Λιετκαμπέλις την προσεχή Τρίτη (13/10).
Εκτός φυσικά είναι και ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος δεν έχει δηλωθεί ακόμα στο ρόστερ της GBL, με τους διαθέσιμους ξένους του ΠΑΟΚ σήμερα να είναι οι:
Ταϊρί, Χάτζινς, Φόστερ, Γκρέι, Αλεξάντερ και Μουρ.
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