ΠAOK: «Ανάσες» και για τον Καλάθη

Τσέντι Όσμαν και Κλίφορντ Ομορούγι "κόπηκαν" ως ξένοι από το παιχνίδι με τη Δόξα Λευκάδας, ενώ ανάσες θα πάρει και ο Νικ Καλάθης.

Ο έμπειρος πλέι μέικερ του ΠΑΟΚ, αποφασίστηκε να μείνει εκτός, προκειμένου να πάρει τις απαραίτητες ανάσες και να επιστρέψει στην επόμενη αναμέτρηση, για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Eurocup, κόντρα στη Λιετκαμπέλις (13/10), την προσεχή Τρίτη στο Πανεβέζις.

Έτσι, με τους Όσμαν, Καλάθη και Ομορούγι να είναι εκτός (ενώ ο Μοτιεγιούνας δεν έχει δηλωθεί ακόμα στη GBL), η 12άδα του ΠΑΟΚ, κόντρα στη Δόξα Λευκάδας αποτελείται από τους:

Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ και Μπαζίνας