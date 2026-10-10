Ο Αντρέα Τρινκιέρι είχε και... πάλι τον τρόπο του προκειμένου να δείξει την αντίθεσή του σε κάποιο σφύριγμα των διαιτητών.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου του αγώνα ΠΑΟΚ-Δόξα Λευκάδας, ένα σφύριγμα των διαιτητών ήταν αρκετό για να προκαλέσει την αντίδραση του Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο Ιταλός τεχνικός άκουγε την εξήγηση που του έδινε ο διαιτητής και έπιανε το κεφάλι, μην μπορώντας να πιστέψει αυτήν την απόφαση.

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