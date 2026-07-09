Παράταση στο deadline για Ολυμπιακό και Κόρι Τζόσεφ, μέχρι τις 15 Ιουλίου.

Ο Ολυμπιακός μετά από το διαζύγιο με τον Κίναν Έβανς, έχει να λύσει ένα θέμα που αφορά έναν άλλο γκαρντ της ομάδας. Ο λόγος για τον Κόρι Τζόσεφ, με το deadline ανάμεσα στις δύο πλευρές, να παίρνει παράταση για τις 15 Ιουλίου.

Κανονικά, είχε οριστεί για τις 10 του μήνα, ωστόσο, ο Ολυμπιακός έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Καναδό και τον ατζέντη του, με αποτέλεσμα οι δύο πλευρές να συμφωνούν από κοινού σε μία παράταση, για να εξεταστούν όλα τα δεδομένα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μαζί με τους Νίκο Λεπενιώτη και Χρήστο Μπαφέ, θα ταξιδέψουν την Παρασκευή (10/07) στο Λας Βέγκας. Εκεί θα έχουν επαφές με παίκτες, αλλά και με ατζέντηδες. Έτσι αυτή η παράταση στο deadline, δίνει λίγες μέρες ακόμα περιθώριο στους Πειραιώτες, για να εξετάσουν όλα τα δεδομένα και να πάρουν την καλύτερη απόφαση.

Ο coach των «ερυθρόλευκων» από την πλευρά του, έχει εκφράσει την εκτίμησή του στον Τζόσεφ και το πως θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί του και τη νέα σεζόν. Το συμβόλαιό του άμα μείνει, θα αγγίζει το ένα εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παράταση μέχρι τις 15, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι εξελίξεις θα έχουμε εκείνη την ημέρα. Μπορεί η οριστική συζήτηση περί παραμονής, να γίνει νωρίτερα.