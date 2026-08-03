Ο Εβάν Φουρνιέ σχολίασε στο «Χ» τη συλλογή από φανέλες του, που έχει ένας φίλαθλος.

Τις διακοπές του συνεχίζει να απολαμβάνει ο Εβάν Φουρνιέ, λίγο προτού επιστρέψει στη χώρα μας για να ξεκινήσει την προετοιμασία του με τον Ολυμπιακό. Μετά από μία άκρως πετυχημένη σεζόν, ο Γάλλος θέλει να συνεχίσει να γράφει ιστορία με τα «ερυθρόλευκα».

Ένας φίλαθλος, έκανε μία ανάρτηση στο «Χ» που τράβηξε την προσοχή του πολύπειρου γκαρντ. Συγκεκριμένα, ανέβασε μία φωτογραφία από ένα ελληνικό χωριό, στην οποία φαίνεται να είναι απλωμένες πάνω σε ένα σχοινί, εμφανίσεις του Φουρνιέ. Τέσσερις από αυτές είναι από τη θητεία του στο NBA και άλλες πέντε είναι με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Γάλλος απάντησε με δύο καρδιές (μία κόκκινη και μία άσπρη) και έκανε κοινοποίηση αυτή τη φωτογραφία.