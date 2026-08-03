Μπαρτζώκας: Επισκέφθηκε την Παναγία της Τήνου
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Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, επισκέφθηκε την Παναγία της Τήνου.
Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας του και οι άνθρωποι της ομάδας συνεχίζουν τις διακοπές τους. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αποφάσισε να επισκεφθεί την Παναγία της Τήνου.
Ο πολύπειρος coach, με σταυρωμένα τα χέρια του, βρέθηκε μέσα στην Εκκλησία και φάνηκε σε μία στιγμή όπου προσευχόταν.
@Photo credits: ekklisiaonline.gr
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