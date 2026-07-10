Ο Γιώργος Πρίντεζης έστειλε το δικό του μήνυμα για την ανανέωση του Κώστα Παπανικολάου με τον Ολυμπιακό για άλλα δύο χρόνια.

Όταν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση έγινε η... διαδικασία της παράδοσης-παραλαβής της αρχηγίας της ομάδας. Και αν μη τι άλλο υπάρχουν πολλά να τους συνδέουν.

Ο Κώστας Παπανικολάου θα βαδίσει στα χνάρια του «Πρι» καθώς αναμένεται να τελειώσει και εκείνος την καριέρα του στον Ολυμπιακού ως αρχηγός της ομάδας, έχοντας ανανεώσει το συμβόλαιό του για άλλα δύο χρόνια και δη έως και το καλοκαίρι του 2028.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο «πάλαι ποτέ» αρχηγός των «ερυθρολεύκων» έστειλε το δικό του μήνυμα στον Κώστα Παπανικολάου: «Για όσα έχεις παλέψει και για όσα ακόμα σου αξίζουν» έγραψε χαρακτηριστικά ο Πρίντεζης.